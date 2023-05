Denver Nuggets x Phoenix Suns: veja horário e onde assistir ao vivo o jogo dos playoffs da NBA

Denver Nuggets e Phoenix Suns se enfrentam nesta terça-feira, 9, às 23h, na Ball Arena, em Denver. O jogo é o quinto da série da semifinal dos playoffs da NBA.

A série está empatada em 2 a 2 após vitória do Phoenix no jogo 4. A grande atração do jogo, e esperança para a partida de hoje, foi o sérvio Nikola Jokic. Ele marcou 53 pontos e bateu o recorde de maior pontuação da carreira em um único jogo. Kevin Durant e Devin Booker marcaram juntos 72 pontos pelo Nuggets, mas não conseguiram impedir a derrota. A partida terminou 129 x 124.

A semifinal começou com 2 a 0 para o Denver, mas o Suns se recuperou e busca a classificação para a final da Conferência Oeste. O jogo 6 será em Phoenixe o jogo 7, se necessário, acontece em Denver.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Denver Nuggets x Phoenix Suns

O jogo desta terça-feira às 23h entre Denver Nuggets x Phoenix Suns terá transmissão ao vivo na Amazon Prime Video e no NBA League.

Como assistir ao jogo Denver Nuggets x Phoenix Suns online?

A partida será transmitida na Amazon Prime Video e no NBA League.

Quais são os próximos jogos entre Denver Nuggets x Phoenix Suns?

Jogo 6: quinta-feira, 11 de maio, em Phoenix

* Jogo 7: domingo, 14 de maio, em Denver

*se necessário