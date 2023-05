Denver Nuggets e Phoenix Suns: veja horário e onde assistir ao vivo o jogo dos playoffs da NBA

Denver Nuggets e Phoenix Suns se enfrentam nesta quinta-feira, 11, às 23h, na Footprint Center, em Phoenix. O jogo é o sexto da série da semifinal dos playoffs da NBA.

A série está 3 a 2 para o Nuggets, que venceu o jogo 5 por 16 pontos de vantagem. Nikola Jokic foi destaque da partida com 29 pontos, 13 rebotes e 12 assistências. O pivô mantém uma média de 35 pontos por partida nas semifinais. Do lado do Suns, a ausência de Chris Paul, fora por lesão, está prejudicando a equipe. Kevin Durant tem mantido a média de pontos e é a esperança para uma vitória. Nenhuma franquia venceu fora de casa nessa semifinal. O jogo 7, se necessário, acontece em Denver.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Denver Nuggets x Phoenix Suns

O jogo desta quinta-feira às 23h entre Denver Nuggets x Phoenix Suns terá transmissão ao vivo na ESPN 2, Star+ e no NBA League.

Como assistir ao jogo Denver Nuggets x Phoenix Suns online?

A partida será transmitida na Star+ e no NBA League.

Quais são os próximos jogos entre Denver Nuggets x Phoenix Suns?

* Jogo 7: domingo, 14 de maio, em Denver

*se necessário