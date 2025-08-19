De Pablo Escobar a elenco de R$107 milhões: conheça a história do Atlético Nacional de Medellín

O Atlético Nacional de Medellín, um dos clubes mais tradicionais e emblemáticos da Colômbia, tem uma história marcada por grandes conquistas esportivas e eventos que ultrapassam as quatro linhas do campo.

Fundado em 1947, o clube rapidamente se destacou no cenário nacional, conquistando seus primeiros títulos da Categoria Primera A da Colômbia em 1954 e 1973. Apesar das vitórias, o time também tem um legado ligado ao passado turbulento do narcotráfico na Colômbia, especialmente nos anos 1980, sob a chancela de Pablo Escobar.

Nesta terça-feira, 19, o horário enfrenta o São Paulo pela Copa Libertadores, uma das competições mais prestigiadas da América do Sul.

A influência de Pablo Escobar no clube

Durante os anos de 1980, o Atlético Nacional ganhou notoriedade não apenas pelos seus títulos, mas também pela sua ligação com Pablo Escobar.

Embora Escobar nunca tenha sido oficialmente proprietário do clube, sua influência foi decisiva em muitos momentos cruciais. Ele usava o futebol como ferramenta para lavar dinheiro, conquistar prestígio social e ampliar sua influência política e social no país.

Esta interferência chegou a influenciar a conquista da Copa Libertadores de 1989, quando especulações indicam que Escobar teria influenciado a arbitragem e os resultados das partidas decisivas contra o Danúbio, do Uruguai, e contra o Olímpia, do Paraguai. O episódio ficou marcado como a era do "narco-futebol".

Conquistas e tradição no futebol sul-americano

16 títulos da Categoria Primera A da Colômbia (liga nacional)

4 Copas Colômbia

2 títulos da Copa Libertadores da América nos anos de 1989 e 2016

1 Recopa Sul-Americana (2017)

1 Copa Interamericana (1990)

Modernização, gestão e crescimento financeiro

Hoje, o Atlético Nacional pertence ao Grupo Empresarial Antioqueño, uma holding empresarial que investe na profissionalização e modernização da gestão do clube.

Em termos financeiros, o Atlético Nacional tem hoje o valor de elenco estimado em cerca de R$ 107 milhões(aproximadamente 19,25 milhões de euros).