De Pablo Escobar a elenco de R$107 milhões: conheça a história do Atlético Nacional de Medellín

Libertadores: conheça a história do Atlético Nacional de Medellín (by Jaime SALDARRIAGA / AFP) (Photo by JAIME SALDARRIAGA/AFP via Getty Image)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 19 de agosto de 2025 às 10h33.
Última atualização em 19 de agosto de 2025 às 11h05.
O Atlético Nacional de Medellín, um dos clubes mais tradicionais e emblemáticos da Colômbia, tem uma história marcada por grandes conquistas esportivas e eventos que ultrapassam as quatro linhas do campo.
Fundado em 1947, o clube rapidamente se destacou no cenário nacional, conquistando seus primeiros títulos da Categoria Primera A da Colômbia em 1954 e 1973. Apesar das vitórias, o time também tem um legado ligado ao passado turbulento do narcotráfico na Colômbia, especialmente nos anos 1980, sob a chancela de Pablo Escobar.
Nesta terça-feira, 19, o horário enfrenta o São Paulo pela Copa Libertadores, uma das competições mais prestigiadas da América do Sul.
Durante os anos de 1980, o Atlético Nacional ganhou notoriedade não apenas pelos seus títulos, mas também pela sua ligação com Pablo Escobar.
Embora Escobar nunca tenha sido oficialmente proprietário do clube, sua influência foi decisiva em muitos momentos cruciais. Ele usava o futebol como ferramenta para lavar dinheiro, conquistar prestígio social e ampliar sua influência política e social no país.
Esta interferência chegou a influenciar a conquista da Copa Libertadores de 1989, quando especulações indicam que Escobar teria influenciado a arbitragem e os resultados das partidas decisivas contra o Danúbio, do Uruguai, e contra o Olímpia, do Paraguai. O episódio ficou marcado como a era do "narco-futebol".
Hoje, o Atlético Nacional pertence ao Grupo Empresarial Antioqueño, uma holding empresarial que investe na profissionalização e modernização da gestão do clube.
Em termos financeiros, o Atlético Nacional tem hoje o valor de elenco estimado em cerca de R$ 107 milhões(aproximadamente 19,25 milhões de euros).