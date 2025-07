De Luka Modric a Thomas Müller: saiba quais jogadores se despedem dos times neste Mundial de Clubes

O Mundial de Clubes FIFA 2025, realizado nos Estados Unidos, será palco de despedidas emocionantes de jogadores que marcaram história em seus clubes.

Cinco craques confirmaram que se despedirão após a competição, encerrando ciclos importantes em equipes de destaque mundial.

Luka Modric (Real Madrid)

Aos 39 anos, Modric vive sua última temporada no Real Madrid. Presença constante e decisiva nas últimas 12 temporadas, o meio-campista croata conquistou seis títulos da Liga dos Campeões e foi peça fundamental na era dos grandes craques como Cristiano Ronaldo e Benzema.

Sua elegância, visão de jogo e liderança dentro de campo fizeram dele um dos maiores nomes da história merengue. O Mundial será sua última dança pelo clube, encerrando uma trajetória brilhante e marcada por conquistas e respeito mundial.

Thomas Müller (Bayern de Munique)

Ídolo absoluto do Bayern, Müller dedicou 25 anos ao clube, desde as categorias de base até se tornar um dos maiores atacantes da história do futebol alemão.

Com 741 jogos, 247 gols e 220 assistências, ele conquistou 33 títulos, incluindo duas Champions League e dois Mundiais de Clubes. Conhecido por sua inteligência tática e irreverência, Müller anunciou que o Mundial de Clubes 2025 será sua despedida oficial do Bayern, encerrando uma carreira única no clube bávaro.

Iván Marcano (Benfica)

O zagueiro espanhol de 37 anos, multicampeão, tem sua despedida prevista no Mundial de Clubes com o Benfica. Marcano foi peça importante na defesa do clube português, contribuindo com sua experiência e liderança em momentos decisivos.

Sua saída marca o fim de uma era para o Benfica, que busca renovar o elenco após temporadas de sucesso com o defensor.

Igor Jesus (Botafogo)

Jovem promessa do Botafogo, Igor Jesus chamou a atenção no futebol brasileiro com atuações de destaque. O Mundial de Clubes será sua despedida do clube carioca, já que o atacante recebeu propostas para atuar no futebol europeu. Sua saída representa a continuidade da tradição do Botafogo em revelar talentos promissores para o cenário mundial.

Gerson (Flamengo)

Meio-campista fundamental no Flamengo, Gerson teve papel decisivo nas conquistas recentes do clube, incluindo títulos nacionais e continentais.

O Mundial de Clubes será sua última competição pelo rubro-negro antes de uma transferência para a Europa. Sua técnica, visão de jogo e capacidade de articulação deixaram marca no Flamengo, que agora se prepara para sua saída.

Despedidas e legados no Mundial de Clubes

Essas despedidas reforçam o caráter especial do Mundial de Clubes 2025, que não apenas reúne os melhores times do mundo, mas também celebra a trajetória de jogadores que deixaram legado em seus clubes.

A expectativa é que esses craques encerrem seus ciclos com atuações memoráveis e, quem sabe, com conquistas que eternizem suas passagens.