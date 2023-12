De La Cruz no Flamengo será compra mais cara de um estrangeiro na história; veja lista

Finalizada a contratação do meia uruguaio De La Cruz, do River Plate, pelo Flamengo, a transferência vai se tornar a mais cara de um estrangeiro na história do futebol brasileiro. A compra supera Arrascaeta no próprio Flamengo, por R$ 63,7 milhões, e Tevez no Corinthians, por R$ 60,5 milhões.

O clube e o jogador já acertaram todas as condições financeiras para a transferência dele para o time carioca. O River Plate não aceitou negociar os valores e o Flamengo precisará desembolsar os US$ 16 milhões (R$ 79 milhões) da multa.

Entre todos os jogadores, é a quarta compra mais cara da história no Brasil. Agora, as seis primeiras colocações são ocupadas por compras do Flamengo.

O jogador vai se despedir do River na próxima sexta, quando a equipe disputará o Trofeo de Campeones, uma espécie de Supercopa da Argentina, contra o Rosario Central.