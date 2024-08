De 1 a 105 dias: quanto tempo o Brasil levou para conquistar a primeira medalha de ouro

A busca pela primeira medalha de ouro é sempre um momento de grande expectativa para os brasileiros em cada edição dos Jogos Olímpicos. Desde a primeira participação do Brasil nas Olimpíadas, em 1920, a nação já garantiu pelo menos uma medalha dourada em 13 das 20 edições em que competiu. O tempo de espera para essa conquista, no entanto, variou significativamente ao longo das décadas.

Em 1920, nos Jogos Olímpicos de Antuérpia, o Brasil demorou 105 dias para conquistar seu primeiro ouro, que veio com Guilherme Paraense na modalidade de tiro rápido individual. Essa foi a única medalha dourada do país naquela edição. Já nos Jogos de Helsinque, em 1952, o Brasil voltou a subir ao topo do pódio com Adhemar Ferreira da Silva, que conquistou o ouro no salto triplo, apenas quatro dias após a abertura dos Jogos.

Em edições subsequentes, o Brasil viu seu tempo de espera variar. Em 1980, nos Jogos de Moscou, o país conquistou duas medalhas de ouro na vela, sendo a primeira delas 10 dias após a abertura. No entanto, foi em 2016, nos Jogos do Rio de Janeiro, que o Brasil obteve uma de suas conquistas mais rápidas, com Rafaela Silva garantindo o ouro no judô, apenas três dias após a cerimônia de abertura.

Outros destaques incluem as conquistas em 1984, em Los Angeles, onde Joaquim Cruz venceu a prova dos 800 metros rasos no nono dia de competições, e em 2021, nos Jogos adiados de Tóquio 2020, quando Ítalo Ferreira levou o ouro no surfe, também quatro dias após a abertura.

As modalidades que mais trouxeram ouros para o Brasil incluem o judô, com quatro medalhas, seguido pelo atletismo e pela vela, cada um com três ouros. Outras conquistas notáveis vieram do tiro, natação, vôlei de praia e, mais recentemente, do surfe.

1 /14 Visão geral da Vila Olímpica: 15 mil atletas passarão pelos 82 prédios ao norte de Paris (Visão geral da Vila Olímpica: 15 mil atletas passarão pelos 82 prédios ao norte de Paris)

2 /14 Prédio da delegação irlandesa: edifícios que abrigarão apartamentos têm até área de lazer na cobertura (Prédio da delegação irlandesa: edifícios que abrigarão apartamentos têm até área de lazer na cobertura)

3 /14 Área comum na Vila Olímpica: deslocamento em carrinhos elétricos, bicicleta, patinete ou skate (Área comum na Vila Olímpica: deslocamento em carrinhos elétricos, bicicleta, patinete ou skate)

4 /14 Terminal de ônibus: centenas de veículos partem todos os dias para levar os atletas a treinos e competições, escoltados por batedores (Terminal de ônibus: centenas de veículos partem todos os dias para levar os atletas a treinos e competições, escoltados por batedores)

5 /14 Quiosque na Vila Olímpica: patrocinadores vendem seus produtos e aproveitam para construir relação com os atletas (Quiosque na Vila Olímpica: patrocinadores vendem seus produtos e aproveitam para construir relação com os atletas)

6 /14 Os aros olímpicos na Vila: entre uma competição e outra, atletas aproveitam para guardar recordações (Os aros olímpicos na Vila: entre uma competição e outra, atletas aproveitam para guardar recordações)

7 /14 Área de descompressão na Vila Olímpica: espaços às margens do rio têm música ao vivo e espreguiçadeiras (Área de descompressão na Vila Olímpica: espaços às margens do rio têm música ao vivo e espreguiçadeiras)

8 /14 Bar na Vila Olímpica: Corona, uma das marcas patrocinadores, tem cerveja zero para atletas e treinadores (Bar na Vila Olímpica: Corona, uma das marcas patrocinadores, tem cerveja zero para atletas e treinadores)

9 /14 Espaço de lazer na Vila Olímpica: fliperama, pebolim e outros jogos para distração dos atletas (Espaço de lazer na Vila Olímpica: fliperama, pebolim e outros jogos para distração dos atletas)

10 /14 O prédio do time Brasil na Vila Olímpica: delegação ocupa os seis primeiros andares de edifício que depois terá uso comercial (O prédio do time Brasil na Vila Olímpica: delegação ocupa os seis primeiros andares de edifício que depois terá uso comercial)

11 /14 Recepção do edifício brasileiro: operação de check-in e check-out como de hotel; um dia após a eliminação (ou medalha), o atleta precisa deixar a Vila (Recepção do edifício brasileiro: operação de check-in e check-out como de hotel; um dia após a eliminação (ou medalha), o atleta precisa deixar a Vila)

12 /14 Seleção masculina de vôlei na Vila: atletas conhecidos são vistos a cada esquina, mas a orientação é evitar tietagem (Seleção masculina de vôlei na Vila: atletas conhecidos são vistos a cada esquina, mas a orientação é evitar tietagem)

13 /14 Academia do Comitê Olímpico Brasileiro: equipamentos de primeira linha para os atletas durante os jogos (Academia do Comitê Olímpico Brasileiro: equipamentos de primeira linha para os atletas durante os jogos)

14/14 Ação do AirBnb: empresa de viagens tem oferta específica para os atletas emendarem um destino de férias após os Jogos (Ação do AirBnb: empresa de viagens tem oferta específica para os atletas emendarem um destino de férias após os Jogos)

Medalhas do Brasil em Paris

Até o momento, o Brasil conquistou seis medalhas nas Olimpíadas de Paris 2024, com desempenhos de destaque em diversas modalidades. Na ginástica artística, a equipe feminina brasileira fez história ao garantir a medalha de bronze, uma conquista inédita para o país nesta modalidade em competições olímpicas. No skate, Rayssa Leal, a "Fadinha", subiu ao pódio novamente, assegurando o bronze e consolidando sua posição como uma das principais atletas da modalidade no cenário internacional. No judô, Larissa Pimenta brilhou ao conquistar o bronze, mantendo a tradição vitoriosa do Brasil nesse esporte.

Além das medalhas de bronze, o Brasil também alcançou três pratas. William Lima foi um dos destaques no judô, garantindo a medalha de prata em uma competição acirrada. Na ginástica artística, Rebeca Andrade, que já havia conquistado o ouro em Tóquio 2020, trouxe mais uma prata para o Brasil, mostrando sua consistência e habilidade nas competições de alto nível. Na marcha atlética, Caio Bonfim surpreendeu ao alcançar a medalha de prata na prova dos 20km, uma das provas mais exaustivas do atletismo.