Cuiabá x Cruzeiro: onde assistir, escalações e horários do jogo pelo (Nome do Campeonato)

Cuiabá e Cruzeiro se enfrentam neste sábado, 14, às 21h, no estádio Arena Pantanal, em Mato Grosso. A partida é válida pela 26ª rodada do Brasileirão.

Numa partida única do Brasileirão no fim de semana, ambas as equipes correm em busca da vitória no último confronto da rodada. O momento é crucial, uma vez que as equipes do Z4 têm se aproximado nos últimos confrontos.

O Cruzeiro, atualmente na 15ª posição, está mais próximo do que deveria da zona de rebaixamento. O Cuiabá, com uma queda acentuada de desempenho no segundo turno, possui 32 pontos — e também observa com preocupação a parte inferior da tabela.

Escalações do Cuiabá contra o Cruzeiro

Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Victor Matheus e Uendel; Raniele, Fernando Sobral e Ronald; Wellington Silva, Deyverson e Clayson.

Escalações do Cruzeiro contra o Cuiabá

Rafael Cabral; William, Neris, Luciano Castán e Marlon; Lucas Silva, Filipe Machado e Mateus Vital; Wesley, Arthur Gomes e Nikão.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Cuiabá x Cruzeiro pelo Brasileirão hoje

O jogo deste sábado, 14, às 21h, entre Cuiabá e Cruzeiro terá transmissão ao vivo na SporTV e Premiere.

Como assistir o jogo do Cruzeiro online hoje?

