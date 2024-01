Cuiabá cresce valor de sua marca em quase R$ 70 milhões no período de 1 ano

Na elite do futebol brasileiro desde 2021, o Cuiabá não para de crescer. Em 2023 o clube registrou valor de sua marca estimado em R$ 311 milhões, um aumento de quase R$ 70 milhões em relação a 2022. Os dados foram retirados dos estudos realizados pela Sport Value que elenca o valor de marca dos 30 times mais valiosos do país.

“Nosso foco principal é buscar todos os anos a permanência na Série A, investimento em infraestrutura e na qualificação das pessoas que estão no clube porque esse é o grande patrimônio do Cuiabá. Esse crescimento acredito que esteja diretamente ligado a isso”, afirmou o presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch.

O crescimento do Cuiabá não é por acaso. Recentemente, a equipe implementou uma série de melhorias em suas instalações e ainda este ano pretende finalizar a reforma do novo CT Manoel Dresch. Com obras que custaram cerca de R$ 50 milhões, a modernização do centro de treinamento busca oferecer melhores condições e potencializar o rendimento dos atletas.

Em sua ação mais recente, o Cuiabá assumiu os processos de manutenção dos gramados da Arena Pantanal e também do CT Manoel Dresch, serviços que antes eram terceirizados. O investimento foi de mais de R$ 1,5 milhão.

Os trabalhos na base também são pesados. O Cuiabá tem como um de seus principais objetivos a revelação de atletas para a equipe profissional e a formação de ídolos locais, e para isso, os investimentos começam ainda na categoria sub-11.

O time auriverde possui uma escolinha oficial que recebe alunos com idade entre 6 e 14 anos, que são avaliados pela equipe técnica do clube e selecionados para integrarem as divisões de formação. No ano passado participou pela primeira vez do Campeonato Brasileiro em três categorias: sub-15, sub-17 e sub-20.

No profissional, os resultados da boa gestão também vão se refletindo. Em 2023, a equipe teve a melhor campanha de sua história no Campeonato Brasileiro, ficando na nona colocação, e garantiu vaga na Copa Sul-Americana. De quebra, a equipe ainda confirmou sua participação na Série A pelo quarto ano consecutivo.