Crystal Palace x Manchester United: onde assistir, horário e escalações da Premier League

O Crystal Palace recebe o Manchester United neste domingo, 30 de novembro, às 9h (horário de Brasília), no estádio Selhurst Park, em Londres, pela 13ª rodada da Premier League. O confronto terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e no Disney+ (streaming).
O duelo colocará frente a frente duas equipes em momentos distintos na competição. O Crystal Palace faz uma campanha sólida e ocupa a 6ª posição, com 20 pontos, sonhando com vaga em competições europeias.
Já o Manchester United vive mais uma temporada frustrante: é apenas o 12º colocado, com 18 pontos, e precisa reagir para manter chances de classificação à próxima edição da Champions League.
Mesmo em meio à instabilidade, o United ainda sonha alto. O clube está 12 pontos atrás do líder Manchester City, mas busca manter-se na disputa por uma das vagas no G4 da liga inglesa.
Como chegam os times?
O Crystal Palace tem sido uma das surpresas da temporada, ocupando a 6ª posição com 20 pontos. A equipe comandada por Roy Hodgson aposta na consistência defensiva e no equilíbrio para continuar brigando na parte de cima da tabela.
O Manchester United, por sua vez, tenta se reencontrar. Com apenas 18 pontos e ocupando o 12º lugar, o time de Ole Gunnar Solskjaer busca uma vitória fora de casa para voltar a se aproximar das primeiras posições.
Onde assistir ao vivo?
O jogo entre Crystal Palace e Manchester United terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e no Disney+ (streaming).
Prováveis escalações
Crystal Palace (Técnico: Roy Hodgson):
- Guaita; Ward, Kouyate, Cahill e Van Aanholt; Milivojevic e Riedewald; Townsend, Eze e Ayew; Mateta.
Manchester United (Técnico: Ole Gunnar Solskjaer):
- De Gea; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire e Alex Telles; Matic e Fred; James, Bruno Fernandes e Rashford; Martial.
