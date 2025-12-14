Crystal Palace x Manchester City: onde assistir, horário e escalações da Premier League

O Crystal Palace recebe o Manchester City neste domingo, 14 de dezembro, às 11h (horário de Brasília), no Selhurst Park, em Londres, na Inglaterra. O confronto terá transmissão ao vivo pela ESPN e Disney+.

O Manchester City chega embalado após a vitória por 2 a 1 sobre o Real Madrid, fora de casa, pela Champions League, resultado que ampliou para quatro jogos a sequência de triunfos da equipe. Pela Premier League, o time comandado por Pep Guardiola vem de vitórias sobre Leeds, Fulham e Sunderland e está a cinco pontos do Arsenal, que já venceu na rodada.

Com Haaland decisivo, o City encara o confronto como oportunidade de reduzir a distância para o líder e se recolocar a dois pontos dos Gunners, mantendo-se firme na briga pelo título inglês.

Do outro lado, o Crystal Palace tenta fazer valer o mando de campo para surpreender um dos favoritos ao título. A equipe de Oliver Glasner aposta na consistência defensiva e na força do ataque formado por Mateta e Nketiah para buscar um bom resultado diante de sua torcida.

Prováveis escalações de Crystal Palace x Manchester City

Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)

Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly; González; Cherki, Reijnders, Foden, Doku; Haaland.

Crystal Palace (Técnico: Oliver Glasner)

Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Clyne, Wharton, Kamada, Mitchell; Pino, Nketiah; Mateta.