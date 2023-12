Crystal Palace x Liverpool: onde assistir, horários e escalações pela Premier League

O Crystal Palace e o Liverpool se enfrentam neste sábado, 9, às 09h30, no Selhurst Park, em Londres. A partida é válida pela 16º rodada da Premier League.

O Crystal Palace enfrenta dificuldades na Premier League, sem registrar vitórias nas últimas quatro rodadas, acumulando três derrotas e um empate. Esse desempenho fez a equipe cair na tabela, ocupando atualmente a 14ª posição, com 16 pontos.

Receba as notícias mais relevantes do Brasil e do mundo em primeira mão. Inscreva-se no Telegram da Exame

A situação exige cautela para evitar uma queda na classificação que poderia se aproximar da zona de rebaixamento, atualmente a seis pontos de distância, mas que poderia reduzir ao final desta 16ª rodada.

Além disso, a extensa lista de jogadores ausentes por lesões complica ainda mais a situação do Crystal Palace para o jogo deste sábado. Nomes como Cheick Doucoure, Eberechi Eze, Nathan Ferguson, Dean Henderson, Jesurun Rak-Sakyi e Rob Holding estarão fora por motivos de lesão.

Como está o Liverpool?

Os Reds ocupam a segunda posição na Premier League, apenas dois pontos atrás do Arsenal, o líder. Portanto, uma vitória neste sábado permitiria à equipe comandada pelo técnico Jurgen Klopp assumir a liderança e torcer por um tropeço do Arsenal no confronto contra o Aston Villa, terminando a 16ª rodada no topo da tabela do Campeonato Inglês.

Apesar do bom momento do Liverpool, a equipe continua sem contar com Alisson, Diogo Jota e Joel Matip, todos lesionados.

Provável escalação do Liverpool

Kelleher; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Tsimikas; Endo, Gravenberch, Szoboszlai; Salah, Darwin Núñez, Luis Diaz.

Técnico: Jurgen Klopp.

Provável escalação do Crystal Palace

​Johnstone; Ward, Andersen, Guehi, Clyne; Olise, Hughes, Lerma, Ayew; Mateta, Edouard.

Técnico: Roy Hodgson.

Onde assistir ao vivo o jogo do Liverpool pela Premier League?

O jogo deste sábado, às 09h30, entre Crystal Palace x Liverpool terá transmissão ao vivo no Star+.

Como assistir online o jogo do Liverpool?

Você pode assistir a partida online pelo Star+.

Qual é o próximo jogo do Liverpool?