Cruzeiro x Vasco: onde assistir, horários e escalações pelo Brasileirão

O Cruzeiro e o Vasco se enfrentam nesta quarta-feira, 22, às 19h, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. A partida é válida pela 32º rodada do Brasileirão Série A.

O Vasco e Cruzeiro se preparam para um confronto sem a presença de público. No primeiro embate entre as equipes neste ano, o Vasco havia sido punido com quatro partidas de portões fechados, enquanto São Januário permaneceu interditado por um longo período. Na época, o clube mineiro derrotou o Cruz-Maltino por 1 a 0.

Desta vez, o Cruzeiro foi punido de forma preventiva pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e seu elenco vai jogar sem a presença da torcida até o término do Brasileirão. A determinação se deve à invasão do campo e a uma briga descontrolada entre torcedores do time mineiro e do Coritiba na Vila Capanema.

Campeão no primeiro confronto, o Cruzeiro bateu o Vasco para a penúltima posição do Brasileirão. No entanto, o cenário para os rivais é delicado, pois o Vasco está na 15ª posição, acumulando 40 pontos, enquanto o mineiro ocupa a 16ª posição, com a mesma pontuação.

No jogo desta quarta, para cada um dos times a vitória é crucial para evita o rebaixamento.

Provável escalação do Cruzeiro

Rafael Cabral; William, Olivera (João Marcelo), Luciano Castán e Marlon; Filipe Machado, Ian Luccas, Nikão e Matheus Pereira; Bruno Rodrigues e Rafael Elias.

Técnico: Paulo Autuori.

Provável escalação do Vasco

​Léo Jardim; Puma Rodríguez (Robson Bambu), Maicon, Medel e Lucas Pithon; Zé Gabriel, Paulinho Paula e Praxedes; Gabriel Pec, Vegetti e Alex Teixeira.

Técnico: Ramón Díaz.

Onde assistir ao vivo o jogo do Cruzeiro pelo Brasileirão?

O jogo desta quarta-feira, às 19h, entre Cruzeiro x Vasco terá transmissão ao vivo na Premiere.

Como assistir online o jogo do Cruzeiro?

Você pode assistir a partida online pela Premiere.

Qual é o próximo jogo do Cruzeiro?

27/11 - Cruzeiro x Goiás - Brasileirão

30/11 - Cruzeiro x Athlético-PR - Brasileirão

Qual é o próximo jogo do Vasco?