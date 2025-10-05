Cruzeiro x Sport: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Repórter
Publicado em 5 de outubro de 2025 às 06h00.
O Cruzeiro recebe o Sport neste domingo, 5 de outubro, às 20h30, no Mineirão. O duelo terá transmissão ao vivo pelos canais Sportv e Premiere.
Com os dois recentes tropeços, o Cruzeiro caiu para a terceira colocação do Brasileirão, com 51 pontos, um atrás do Palmeiras e a quatro do Flamengo.
O Sport está afundando na lanterna, com 15 pontos, e vem de um empate por 2 a 2 com o Fluminense, na Ilha do Retiro, na quarta-feira, 1º de outubro. No turno, a equipe celeste goleou o Leão por 4 a 0, em Recife, em 11 de maio.
Você pode assistir à partida online pelos serviços de streaming Sportv e Premiere.