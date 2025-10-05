Esporte

Cruzeiro x Sport: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

A partida entre Cruzeiro e Sport é válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro

Mateus Omena

Repórter

Publicado em 5 de outubro de 2025 às 06h00.

O Cruzeiro recebe o Sport neste domingo, 5 de outubro, às 20h30, no Mineirão. O duelo terá transmissão ao vivo pelos canais Sportv e Premiere.

Com os dois recentes tropeços, o Cruzeiro caiu para a terceira colocação do Brasileirão, com 51 pontos, um atrás do Palmeiras e a quatro do Flamengo.

O Sport está afundando na lanterna, com 15 pontos, e vem de um empate por 2 a 2 com o Fluminense, na Ilha do Retiro, na quarta-feira, 1º de outubro. No turno, a equipe celeste goleou o Leão por 4 a 0, em Recife, em 11 de maio.

Prováveis Escalações:

Cruzeiro (Técnico: Leonardo Jardim):

  • Cássio;
  • Kauã Moraes, João Marcelo (Jonathan Jesus), Villalba e Kaiki;
  • Lucas Silva, Matheus Henrique (Walace), Christian e Matheus Pereira;
  • Gabigol e Wanderson (Marquinhos).

Sport (Técnico: Daniel Paulista):

  • Gabriel;
  • Igor Cariús, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido;
  • Rivera, Zé Lucas, Hyoran e Lucas Lima;
  • Barletta e Ignacio Ramírez.

Onde assistir ao vivo o jogo do Cruzeiro hoje pelo Brasileirão?

O jogo entre Cruzeiro e Sport, neste domingo, 5 de outubro, terá transmissão ao vivo pelos canais Sportv e Premiere.

Como assistir online o jogo do Cruzeiro hoje?

Você pode assistir à partida online pelos serviços de streaming Sportv e Premiere.

Acompanhe tudo sobre:FutebolAgenda de jogos

