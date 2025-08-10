Cruzeiro x Santos: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

O Cruzeiro e Santos se enfrentam neste domingo, 10, às 18h30, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo terá transmissão ao vivo na Record, CazéTV e no Premiere.
Vivendo momentos distintos na tabela, a Raposa é vice-líder com 37 pontos e busca a liderança do campeonato. O Peixe, por sua vez, ocupa a 15ª colocação, com 18 pontos, e luta para se distanciar da zona de rebaixamento.
O Cruzeiro defende ainda uma invencibilidade de quase 10 anos contra o Santos no Mineirão pelo Brasileirão — desde 2015, são quatro jogos, com duas vitórias mineiras e dois empates.
Prováveis escalações
- Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Kaio Jorge e Wanderson. Téc.: Leonardo Jardim.
- Santos: Gabriel Brazão; Mayke (Igor Vinicius), Luisão, Luan Peres e Souza; Tomás Rincón (Gabriel Bontempo), Zé Rafael (João Schmidt) e Neymar; Rollheiser, Tiquinho Soares e Barreal. Téc.: Cleber Xavier.
Onde assistir ao vivo o jogo do Cruzeiro x Santos hoje pelo Brasileirão?
Como assistir online o jogo do Cruzeiro x Santos hoje?
Você pode assistir à partida online pelo Globoplay e pelo YouTube (CazéTV).
