Cruzeiro x Santos: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Partida entre Cruzeiro x Santos é válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 10 de agosto de 2025 às 06h00.

O Cruzeiro e Santos se enfrentam neste domingo, 10, às 18h30, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo terá transmissão ao vivo na Record, CazéTV e no Premiere.

Vivendo momentos distintos na tabela, a Raposa é vice-líder com 37 pontos e busca a liderança do campeonato. O Peixe, por sua vez, ocupa a 15ª colocação, com 18 pontos, e luta para se distanciar da zona de rebaixamento.

O Cruzeiro defende ainda uma invencibilidade de quase 10 anos contra o Santos no Mineirão pelo Brasileirão — desde 2015, são quatro jogos, com duas vitórias mineiras e dois empates.

Prováveis escalações

  • Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Kaio Jorge e Wanderson. Téc.: Leonardo Jardim.
  • Santos: Gabriel Brazão; Mayke (Igor Vinicius), Luisão, Luan Peres e Souza; Tomás Rincón (Gabriel Bontempo), Zé Rafael (João Schmidt) e Neymar; Rollheiser, Tiquinho Soares e Barreal. Téc.: Cleber Xavier.

Onde assistir ao vivo o jogo do Cruzeiro x Santos hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste domingo, 18h30, entre o Cruzeiro e Santos terá transmissão ao vivo na Record, CazéTV e no Premiere.

Como assistir online o jogo do Cruzeiro x Santos hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay e pelo YouTube (CazéTV).

