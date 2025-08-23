Cruzeiro x Internacional: Onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

O Cruzeiro recebe o Internacional neste sábado, 23 de agosto, às 18h30 (horário de Brasília), no Mineirão, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo Prime Video.

O Cruzeiro está na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, com 38 pontos, mas vive um momento de instabilidade. A equipe não vence há duas rodadas, com empate por 1 a 1 contra o Mirassol e derrota por 2 a 1 para o Santos. Além disso, está há três jogos sem vencer no Mineirão.

O técnico Leonardo Jardim contará com o retorno de três jogadores que cumpriram suspensão diante do Mirassol: o lateral-esquerdo Kaiki, o volante Lucas Romero e o meia Christian. O lateral-direito William, que vinha se recuperando de uma pancada no quadril, também pode voltar ao time.

Já o Internacional vem de uma sequência de resultados negativos. A equipe foi eliminada da Copa Libertadores com a derrota por 2 a 0 para o Flamengo e, no Campeonato Brasileiro, perdeu por 3 a 1 para o Rubro-Negro carioca. O técnico Roger Machado enfrenta pressão, e a equipe ocupa apenas a 12ª posição, com 24 pontos. O treinador não terá dois atacantes, Vitinho e Enner Valencia, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, e ainda tem uma dúvida no ataque entre Ricardo Mathias e Borré. Carbonero, recuperado de lesão, também pode ser uma opção no time titular.

Onde assistir ao vivo o jogo Cruzeiro x Internacional?

A partida entre Cruzeiro e Internacional, neste sábado, 23 de agosto, às 18h30 (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo pelo Prime Video.

Como assistir online o jogo Cruzeiro x Internacional?

Você pode assistir à partida online pelo Prime Video, através do aplicativo ou site.

Prováveis escalações de Cruzeiro x Internacional:

Cruzeiro (Técnico: Leonardo Jardim)

Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Kaio Jorge e Wanderson.

Internacional (Técnico: Roger Machado)

Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Carbonero (Bruno Tabata), Alan Patrick e Wesley; Ricardo Mathias (Borré).