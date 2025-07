Cruzeiro x Grêmio: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Cruzeiro e Grêmio se enfrentam neste domingo, 13, às 20h30, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no Prime Video, com exclusividade.

Na preparação para o retorno do Brasileirão, o Cruzeiro venceu o Banfield em amistoso pela Vitória Cup, reforçando a confiança para seguir na briga pela liderança. A equipe comandada por Leonardo Jardim soma os mesmos 30 pontos do Flamengo, que já venceu na rodada, e precisa do triunfo para seguir dividindo o topo da tabela.

Já o Grêmio volta ao campeonato nacional com moral elevada após vencer o São José por 2 a 0 e conquistar a Recopa Gaúcha na última terça-feira. A equipe de Renato Gaúcho retorna ao Brasileirão após um período de treinos e férias, ocupando uma posição intermediária: está a quatro pontos do G6 e também da zona de rebaixamento.

Confira as prováveis escalações:

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero e Lucas Silva; Christian, Matheus Pereira e Marquinhos; Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

Grêmio: Tiago Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Jemerson e Lucas Esteves; Alex Santana e Dodi; Alysson, Cristaldo e Amuzu; Arezo. Técnico: Renato Gaúcho.

Onde assistir ao vivo o jogo do Cruzeiro x Grêmio hoje pelo Brasileirão?

Como assistir online o jogo do Cruzeiro x Grêmio hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Prime Video, com assinatura da plataforma de streaming da Amazon.