Cruzeiro x Grêmio hoje; veja horário e onde assistir ao vivo

Cruzeiro e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira, 31, às 20h, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. A partida é válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

A partida entre os dois clubes será decisiva para a classificação nas quartas de final, posto que o último jogo terminou em um empate de 1 a 1. Quem vencer, independente do saldo de gols, estará pronto para disputar a próxima etapa do campeonato. Se o jogo terminar em um novo empate, a decisão vai para os pênaltis.

A Raposa já está na terceira partida sem garantir uma vitória. Além do empate com o Grêmio, o clube mineiro também empatou com o Flamengo (1 a 1) e perdeu para o Cuiabá (1 a 0) no Brasileirão. O Cruzeiro também tem dois desfalques: Richard (investigado no esquema de apostas) e Ramiro (lesão no joelho direito), mas jogará em casa, o que traz boa vantagem.

Já o Grêmio entra em campo com ritmo de vitória. O tricolor porto alegrense vem de um empate (Cruzeiro) e duas vitórias, contra o Internacional (3 a 1) e Athlético-PR (2 a 1).

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Cruzeiro x Grêmio hoje

O jogo desta quarta às 20h entre Cruzeiro e Grêmio terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como assistir o jogo do Cruzeiro x Grêmio online?

A partida será transmitida pelo Premiere, que possui transmissão pela Amazon Prime Vídeo.

Quais são os próximos jogos do Cruzeiro?