Cruzeiro x Fortaleza: onde assistir ao vivo, horário e possíveis escalações

Na noite deste sábado, às 21h, o Cruzeiro recebe o Fortaleza no Mineirão, em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto coloca frente a frente duas equipes em momentos opostos na competição: enquanto a Raposa briga pelo título, o Tricolor do Pici luta para escapar do rebaixamento.

Com 53 pontos e ocupando a 3ª colocação, o time comandado por Leonardo Jardim busca retomar o caminho das vitórias após três empates consecutivos contra Flamengo, Sport e Atlético-MG. Um triunfo neste sábado pode aumentar a pressão sobre os líderes Palmeiras e Flamengo, que se enfrentam no domingo, às 16h, no Maracanã.

Já o Fortaleza, sob o comando de Martín Palermo, vive uma fase complicada. Com apenas 24 pontos, o clube é o 18º colocado, sete pontos atrás do Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento. A equipe ainda não conseguiu vencer duas partidas seguidas nesta edição do Brasileirão, o que torna a missão de escapar do Z-4 ainda mais desafiadora.

No primeiro turno, o Cruzeiro venceu o Fortaleza por 2 a 0, com grande atuação de Kaio Jorge, que está suspenso para o jogo deste sábado após ser expulso no clássico contra o Atlético-MG. O substituto mais cotado é Gabigol.

Outro desfalque importante para a Raposa é o goleiro Cássio, que foi substituído na última partida por conta do protocolo de concussão, o que o impede de atuar neste fim de semana. Além disso, Kaiki Bruno está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Fagner, Matheus Henrique e Sinisterra seguem fora por lesão.

Transmissão

O jogo será transmitido ao vivo pelo SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

Prováveis escalações

Cruzeiro: Léo Aragão; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kauã Prates; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Gabigol.

Fortaleza: O técnico Martín Palermo também enfrenta uma série de desfalques. Estão suspensos: Deyverson, Gastón Ávila, Adam Bareiro, Kuscevic e Pablo, todos punidos após a derrota para o Vasco. No departamento médico, estão João Ricardo, Emmanuel Martínez, Tinga, Bruno Pacheco, Weverson e Marcelo Benevenuto.

Escalação provável: Brenno; Mancuso, Brítez, Gazal e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Pochettino; Breno Lopes, Yago Pikachu e Lucero.

Arbitragem