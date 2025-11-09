Esporte

Cruzeiro x Fluminense: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Partida entre Cruzeiro x Fluminense é válida pelo Brasileirão

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 10h24.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

O Cruzeiro e o Fluminense se enfrentam neste domingo, 9 de novembro, às 16h, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte. O duelo é válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão ao vivo na Globo e Premiere.

A Raposa entra em campo precisando de apenas um ponto para garantir matematicamente sua vaga na Copa Libertadores de 2026. Com uma campanha sólida na reta final da competição, o time comandado por Leonardo Jardim quer confirmar a classificação diante de sua torcida e seguir sonhando com uma posição ainda mais alta na tabela.

Do outro lado, o Fluminense ocupa justamente o sétimo lugar — a última posição dentro da zona de classificação para o torneio continental — e tenta segurar a vaga nas rodadas finais. A equipe de Luis Zubeldía chega pressionada por resultados irregulares nas últimas rodadas, mas confia na experiência de nomes como Fábio, Thiago Silva e Lucho Acosta para conquistar pontos fora de casa.

Onde assistir ao vivo o jogo Cruzeiro x Fluminense hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste domingo, às 16h, entre Cruzeiro e Fluminense terá transmissão ao vivo na Globo e Premiere.

Como assistir online o jogo Cruzeiro x Fluminense hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, disponível para assinantes da Globo ou do Premiere.

Prováveis escalações de Cruzeiro x Fluminense

  • Cruzeiro – Técnico: Leonardo Jardim
    Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Eduardo (Walace), Christian e Matheus Pereira; Arroyo e Kaio Jorge.
  • Fluminense – Técnico: Luis Zubeldía
    Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Bernal (Nonato), Hércules e Lucho Acosta; Serna, Canobbio e Everaldo.
  • O São Paulo Futebol Clube é o time que mais acumula pontos no ranking histórico do Brasileirão, com 2342 pontos.

    1/12 O São Paulo Futebol Clube é o time que mais acumula pontos no ranking histórico do Brasileirão, com 2342 pontos. (SãoPaulo_CopaLibertadores1)

  • O Internacional aparece em 2º lugar, com 2282 pontos

    2/12 O Internacional aparece em 2º lugar, com 2282 pontos (internacionallibertadores)

  • O Palmeiras chega em 3º lugar, com 2263 pontos

    3/12 O Palmeiras chega em 3º lugar, com 2263 pontos (palmeiras3)

  • O Santos vem em 4º lugar, com 2250 pontos

    4/12 O Santos vem em 4º lugar, com 2250 pontos (Santos FC)

  • O Atlético Mineiro vem em 5º lugar, com 2241 pontos

    5/12 O Atlético Mineiro vem em 5º lugar, com 2241 pontos (Time do Atlético Mineiro)

  • O Flamengo é o 6º colocado, com 2241 pontos.

    6/12 O Flamengo é o 6º colocado, com 2241 pontos. (Flamengo)

  • 7/12 (4º Corinthians: US$ 49,07)

  • O Grêmio ocupa o 8º lugar, com 2196 pontos

    8/12 O Grêmio ocupa o 8º lugar, com 2196 pontos (Grêmio)

  • Cruzeiro

    9/12 Cruzeiro (Cruzeiro)

  • Atlético-MG e Cruzeiro

    10/12 Atlético-MG e Cruzeiro (Atlético-MG e Cruzeiro)

  • O Cruzeiro chega na 9ª posição, com 2133 pontos.

    11/12 O Cruzeiro chega na 9ª posição, com 2133 pontos. (FBL-BRA-CRUZEIRO-PALMEIRAS)

  • Por fim, o Fluminense fecha a lista, com 2012 pontos, em 10º lugar.

    12/12 Por fim, o Fluminense fecha a lista, com 2012 pontos, em 10º lugar. (Fluminense)

Acompanhe tudo sobre:FutebolAgenda de jogosBrasileirão

Mais de Esporte

F1: Norris na pole e Bortoleto em 20º; veja o grid de largada do GP de SP

Corinthians x Ceará: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Vitória x Botafogo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Manchester City x Liverpool: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League

Mais na Exame

Esporte

F1: Norris na pole e Bortoleto em 20º; veja o grid de largada do GP de SP

Future of Money

Como seria um ataque hacker ao protocolo do Bitcoin? É possível?

Mercados

Por que está mais difícil de prever crises nos Estados Unidos

Brasil

Enem 2025: 4,8 milhões participam do 1º dia de prova; veja horários e regras