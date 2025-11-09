Cruzeiro x Fluminense: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

O Cruzeiro e o Fluminense se enfrentam neste domingo, 9 de novembro, às 16h, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte. O duelo é válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão ao vivo na Globo e Premiere.

A Raposa entra em campo precisando de apenas um ponto para garantir matematicamente sua vaga na Copa Libertadores de 2026. Com uma campanha sólida na reta final da competição, o time comandado por Leonardo Jardim quer confirmar a classificação diante de sua torcida e seguir sonhando com uma posição ainda mais alta na tabela.

Do outro lado, o Fluminense ocupa justamente o sétimo lugar — a última posição dentro da zona de classificação para o torneio continental — e tenta segurar a vaga nas rodadas finais. A equipe de Luis Zubeldía chega pressionada por resultados irregulares nas últimas rodadas, mas confia na experiência de nomes como Fábio, Thiago Silva e Lucho Acosta para conquistar pontos fora de casa.

Onde assistir ao vivo o jogo Cruzeiro x Fluminense hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste domingo, às 16h, entre Cruzeiro e Fluminense terá transmissão ao vivo na Globo e Premiere.

Como assistir online o jogo Cruzeiro x Fluminense hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, disponível para assinantes da Globo ou do Premiere.

Prováveis escalações de Cruzeiro x Fluminense

Cruzeiro – Técnico: Leonardo Jardim

Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Eduardo (Walace), Christian e Matheus Pereira; Arroyo e Kaio Jorge.

Fluminense – Técnico: Luis Zubeldía

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Bernal (Nonato), Hércules e Lucho Acosta; Serna, Canobbio e Everaldo.