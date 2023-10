Cruzeiro x Flamengo: onde assistir, escalações e horário do jogo pelo Brasileirão

Cruzeiro e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira, 19, às 19h, no estádio do Mineirão, em Minas Gerais. A partida é válida pela 27ª rodada do Brasileirão Série A.

Mirando as primeiras posições, o Flamengo encara o Cruzeiro em jogo que marcará a estreia do técnico Tite no comando da equipe. O Rubro Negro empatou com o Corinthians na última rodada e está na quinta colocação.

Do outro lado, o Cruzeiro, precisa vencer para se afastar da zona do rebaixamento. A Raposa está na 13ª colocação e mira entrar na zona de Sul-Americana.

Escalação do Cruzeiro contra o Flamengo

Rafael Cabral; Palacios, Neris, Castán e Marlon; Matheus Jussa, Lucas Silva, Ian Luccas (Kaiki) e Matheus Pereira; Bruno Rodrigues e Arthur Gomes.

Escalação do Flamengo contra o Cruzeiro

Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Erick Pulgar e Gerson; Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Pedro.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Flamengo hoje pelo Brasileirão?

O jogo desta quinta-feira, às 19h, entre Cruzeiro e Flamengo terá transmissão exclusiva no Premiere.

Como assistir online Cruzeiro e Flamengo hoje?

Você pode assistir a partida online através do Premiere, através da Amazon Prime Video e Globoplay.

Qual é o próximo jogo do Cruzeiro ?

22/10 - Atlético MG x Cruzeiro - Brasileirão Série A

Qual é o próximo jogo do Flamengo ?