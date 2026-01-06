Cruzeiro x Esporte de Patos: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copinha

O Esporte de Patos e o Cruzeiro se enfrentam nesta terça-feira, 6, às 20h30, no Estádio Municipal Dr. José Lancha Filho (Lanchão), em Franca, interior de São Paulo, pela segunda rodada do Grupo 6 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida terá transmissão ao vivo no canal Xsports, na TV e no YouTube.

Na primeira rodada, a Raposa estreou com vitória por 3 a 0 sobre o Barra-SC. Os gols foram marcados por Fernando, de pênalti, Pablo e João Cervi, com destaque para o bom segundo tempo do time mineiro, que dominou a partida no Lanchão.

Já o Esporte de Patos, da Paraíba, foi superado pela Francana por 1 a 0. O gol dos donos da casa foi marcado por Kevin. Assim, o confronto desta terça é decisivo para os paraibanos, que precisam pontuar para seguir vivos na competição.

Onde assistir ao vivo o jogo Esporte de Patos x Cruzeiro hoje pela Copinha?

O jogo desta terça-feira, 6, às 20h30, entre Esporte de Patos e Cruzeiro terá transmissão ao vivo no canal Xsports, na TV e no YouTube.

Como assistir online o jogo Esporte de Patos x Cruzeiro hoje?

A partida será transmitida ao vivo no canal Xsports, no YouTube.