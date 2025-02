Cruzeiro x Democrata GV: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Campeonato Mineiro

O Democrata GV e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira, 12, às 19h45, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. A partida é válida pelo Campeonato Mineiro e terá transmissão ao vivo no Sportv e no Premiere.

A Raposa busca mais uma vitória para seguir na parte de cima da tabela e consolidar sua campanha no estadual. Já o Democrata GV, jogando em casa, tenta surpreender e somar pontos importantes na competição.

Onde assistir ao vivo o jogo Democrata GV x Cruzeiro hoje pelo Campeonato Mineiro?

O jogo desta quarta-feira, 19h45, entre Democrata GV e Cruzeiro terá transmissão ao vivo no Sportv e no Premiere.

Como assistir online o jogo Democrata GV x Cruzeiro hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.