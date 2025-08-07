Esporte

Cruzeiro x CRB: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa do Brasil

Partida entre Cruzeiro e CRB é válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 14h47.

O CRB recebe o Cruzeiro nesta quinta-feira, 7, às 21h, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

No jogo de ida, em Belo Horizonte, as equipes empataram por 0 a 0. Assim, um novo empate leva a decisão para os pênaltis, enquanto quem vencer no tempo normal se classifica para as quartas de final. Além da vaga, a partida também vale uma cota da CBF de R$ 4,7 milhões. O chaveamento e os confrontos da próxima fase serão definidos em sorteio, que acontecerá na sede da CBF na próxima terça-feira.

Onde assistir ao vivo o jogo do CRB x Cruzeiro hoje pela Copa do Brasil?

A partida entre CRB e Cruzeiro será transmitida ao vivo pelo Prime Video, às 21h.

Como assistir online o jogo do CRB x Cruzeiro?

Você pode assistir à partida online pelo Prime Video.

Prováveis escalações do CRB x Cruzeiro

  • CRB: Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Henri, Fábio Alemão e Léo Campos; Meritão, Gegê e Danielzinho; Thiaguinho, Douglas Baggio e Breno Herculano. Técnico: Eduardo Barroca.
  • Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.
