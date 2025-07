Cruzeiro x Ceará: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Neste domingo, 27 de julho, o Cruzeiro recebe o Ceará no Mineirão, às 16h, em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto é crucial para as duas equipes, que buscam melhorar suas posições na tabela.

Como chega o Cruzeiro?

O Cruzeiro terá três desfalques confirmados para o duelo: os zagueiros Janderson e João Marcelo, além do volante Matheus Henrique. Janderson está fora desde maio devido a uma lesão no joelho esquerdo, enquanto João Marcelo segue em recuperação de uma grave lesão no joelho direito desde fevereiro. Já Matheus Henrique voltou a treinar nesta semana, após quatro meses fora por conta de uma cirurgia no joelho direito, e a expectativa é que esteja disponível em agosto. Apesar de não ter jogadores suspensos, o técnico Leonardo Jardim pode optar por poupar alguns atletas, como os meio-campistas Christian e Lucas Romero, que não estão 100% fisicamente.

Como chega o Ceará?

O Ceará atravessa um momento delicado, com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, o que gerou preocupação entre os torcedores. O time perdeu quatro dessas partidas e busca se recuperar no Campeonato Brasileiro. O Ceará não tem desfalques e ainda conta com o retorno do lateral-esquerdo Matheus Bahia, que cumpriu suspensão na última derrota para o Mirassol. O atacante Pedro Raul, com seis gols no campeonato, é a principal esperança da equipe para tentar surpreender o Cruzeiro no Mineirão.

Onde assistir ao vivo o jogo do Cruzeiro x Ceará hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste domingo, 16h, entre Cruzeiro e Ceará terá transmissão ao vivo pela Globo e Premiere.

Como assistir online o jogo do Cruzeiro x Ceará hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay ou Premiere Play.

Escalações possíveis para o jogo de hoje

Cruzeiro

Cássio; William (Fagner), Fabrício Bruno, Lucas Villalba (Jonathan Jesus); Romero (Walace), Lucas Silva (Eduardo) e Matheus Pereira; Christian (Marquinhos), Kaio Jorge (Gabigol) e Wanderson. Técnico: Leonardo Jardim

Ceará

Bruno Ferreira; Rafael Ramos (Fabiano Souza), Marllon, Willian Machado e Nicolas; Fernando Sobral, Diego, Matheus Araújo e Lucas Mugni; Galeano e Pedro Raul. Técnico: Léo Conde