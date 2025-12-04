Cruzeiro x Botafogo: onde assistir, horário e escalações do Brasileirão

O Cruzeiro recebe o Botafogo nesta quinta-feira, 4 de dezembro, às 19h30 (horário de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), pela 37ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo na Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view).

Sem mais ambições no Brasileirão e focado na semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians, o Cruzeiro tenta ampliar sua série invicta para 12 partidas.

Com isso, o técnico Leonardo Jardim deve poupar parte dos titulares, o que abre espaço para testes e alterações no time titular. O histórico recente favorece os mineiros: o Cruzeiro não perde para o Botafogo desde o segundo turno do Brasileirão de 2016. No primeiro turno deste ano, no Nilton Santos, a Raposa venceu por 2 a 0, com gols de Christian e Matheus Pereira.

Já o Botafogo chega pressionado. Após empatar com o Corinthians, a equipe tenta recuperar a quinta colocação, que garante vaga direta na fase de grupos da Libertadores. No entanto, o técnico Davide Ancelotti terá uma série de desfalques: Léo Linck, Alexander Barboza, Tucu Corrêa e Savarino estão lesionados, enquanto Santiago Rodríguez, Mateo Ponte e Jeffinho cumprem suspensão.

Onde assistir ao vivo Cruzeiro x Botafogo hoje pelo Brasileirão?

O jogo desta quinta-feira, às 19h30, entre Cruzeiro e Botafogo terá transmissão ao vivo na Record, CazéTV (YouTube) e Premiere.

Prováveis escalações de Cruzeiro x Botafogo

Cruzeiro (Técnico: Leonardo Jardim):

Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Sinisterra e Kaio Jorge.

Botafogo (Técnico: Davide Ancelotti):