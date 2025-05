Cruzeiro x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

O Cruzeiro e o Atlético-MG se enfrentam neste domingo, 18, às 20h30, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte. O clássico mineiro é válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão ao vivo no Prime Video.

Vivendo boa fase na temporada, as duas equipes chegam com moral para o confronto, que promete forte rivalidade e casa cheia. O Cruzeiro busca aproveitar o mando de campo para subir na tabela, enquanto o Galo tenta manter o embalo sob o comando do técnico Gabriel Milito.

Onde assistir ao vivo o jogo Cruzeiro x Atlético-MG hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste domingo, às 20h30, entre Cruzeiro e Atlético-MG terá transmissão ao vivo no Prime Video.

Como assistir online o jogo do Cruzeiro x Atlético-MG hoje?

Você pode assistir à partida online pela plataforma Prime Video, disponível para assinantes da Amazon.

