Cruzeiro x Atlético MG hoje; veja horário e onde assistir ao vivo

Cruzeiro e Atlético MG se enfrentam neste sábado, 03, às 18h30, no estádio Parque do Sabiá, em Minas Gerais. A partida é válida pela nona rodada do Brasileirão.

O clássico embate mineiro promete muita emoção, o time da Raposa está na 6ª posição do campeonato com 13 pontos, apenas duas posições abaixo do Galo, que está em 4º com 14. O resultado da partida vai definir quem sobe e quem desce na tabela.

O Cruzeiro pode entrar em campo sem seu principal atacante, Bruno Rodrigues, por conta de um edema na coxa, o que impediu que o jogador participasse durante a maior parte da partida contra o Grêmio no dia 31 de maio.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Cruzeiro x Atlético MG hoje?

O jogo deste sábado às 18:30h entre Cruzeiro e Atlético MG terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como assistir o jogo do Cruzeiro x Atlético MG online?

A partida será transmitida pelo Premiere, que possui transmissão pela Amazon Prime Vídeo

Quais são os próximos jogos do Cruzeiro ?

10/06 - Bahia x Cruzeiro - Brasileirão série A

21/06- Cruzeiro x Fortaleza - Brasileirão série A

Quais são os próximos jogos do Atlético MG?