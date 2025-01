Cruzeiro x Athletic: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Campeonato Mineiro

O Athletic e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira, 22, às 19h, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. A partida é válida pela rodada do Campeonato Mineiro e terá transmissão ao vivo no Premiere.

O Cruzeiro, atual campeão brasileiro da Série B, inicia sua jornada no Campeonato Mineiro buscando estrear com vitória. O Athletic, que vem se consolidando como uma equipe competitiva no cenário estadual, tenta surpreender e conquistar um bom resultado diante do favorito celeste. O duelo em Brasília promete atrair torcedores de ambas as equipes.

Onde assistir ao vivo o jogo do Athletic x Cruzeiro hoje pelo Campeonato Mineiro?

O jogo desta quarta-feira, 19h, entre o Athletic e Cruzeiro terá transmissão ao vivo no Premiere.

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, que transmite os jogos exibidos no Premiere.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.