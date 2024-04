Cruzeiro x Alianza: onde assistir, horário e escalações pela Copa Sul-Americana

O Cruzeiro e o Alianza se enfrentam nesta quinta-feira, 11, às 21h, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). A partida é válida pela 2º rodada da Copa Sul-Americana e terá transmissão do Paramount+.

O Cruzeiro tem uma excelente oportunidade de conquistar sua primeira vitória nesta Copa Sul-Americana. Diferente da estreia, espera-se que a Raposa entre em campo com sua equipe titular, destacando-se a presença de Mateus Vital, que marcou seu primeiro gol na temporada. O ataque celeste provavelmente será liderado novamente por Arthur Gomes e Dinenno.

O Alianza Petrolera ocupa a penúltima posição no Campeonato Colombiano, desempenho que resultou na troca de técnico, com Hubert Bhodert assumindo o comando às vésperas desta segunda rodada. Um dos poucos destaques da equipe é o meia-atacante Emerson Batalla, líder em assistências para gol, com cinco.

Onde assistir ao vivo o jogo do Cruzeiro x Alianza hoje pela Copa Sul-Americana?

O jogo desta quinta-feira, às 21h, entre Cruzeiro x Alianza terá transmissão ao vivo no Paramount+.

Como assistir online o jogo do Cruzeiro x Alianza hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Paramount+.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Cruzeiro hoje

O jogo desta quinta-feira, às 21h, entre Cruzeiro x Alianza terá transmissão ao vivo no Paramount+.

Como assistir o jogo do Cruzeiro online hoje?

A partida será transmitida pelo Paramount+.

Provável escalação do Cruzeiro

Rafael Cabral; William, Neris (João Marcelo), Zé Ivaldo e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva, Mateus Vital e Matheus Pereira; Arthur Gomes e Dinenno.

Provável escalação do Alianza

Graziani; Navarro, Figueroa, Franco e Saldana; Meza e Manjarres; Batalla, Mayer Gil e Contreras; Rangel.