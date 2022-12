Croácia x Japão ao vivo na Copa do Mundo: como assistir o jogo das oitavas online e de graça

Croácia e Japão se enfrentam nesta segunda-feira, 5, às 12h, no estádio Al Janoub, no Catar. A partida é válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo Fifa 2022.

A grande zebra da Copa do Mundo entra em campo para mostrar que pode chegar longe no Mundial. O Japão, que venceu a Espanha e a Alemanha na fase de grupos, tem o desafio de passar pela Croácia, atual vice campeã do Mundo.

Os croatas passaram em segundo no grupo F com dois empates e uma vitória. A seleção do craque Luka Modric quer espantar a zebra e ir para as quartas. Quem vencer a partida encara nas quartas o Brasil ou a Coreia do Sul.

Que horas começa o jogo Croácia x Japão

A partida entre Croácia e Japão começa às 12h e será transmitida pelo TV Globo, SporTV, Globoplay e FIFA+. A EXAME acompanha a partida em tempo real.

Como assistir online e de graça Croácia x Japão

