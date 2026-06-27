Croácia x Gana: veja horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo hoje

Luka Modric: jogo contra Gana acontece neste sábado, na Filadélfia (Cole Burston/AFP)
Repórter
Publicado em 27 de junho de 2026 às 10h20.
As seleções da Croácia e de Gana se enfrentam neste sábado, às 18h (horário de Brasília), na Filadélfia, nos Estados Unidos, pela terceira e última rodada do Grupo L da Copa do Mundo de 2026.
A partida é decisiva para as duas seleções. A Croácia soma três pontos e precisa vencer para seguir com chances de classificação. Já Gana chega à rodada com quatro pontos e depende apenas de si para avançar ao mata-mata.
Na outra partida do grupo, Inglaterra e Panamá também entram em campo no mesmo horário.
A seleção croata estreou com derrota por 4 a 2 para a Inglaterra, mas se recuperou na segunda rodada ao vencer o Panamá por 1 a 0, resultado que manteve viva a esperança de classificação.
Gana venceu o Panamá por 1 a 0 na estreia e depois empatou por 0 a 0 com a Inglaterra, chegando aos quatro pontos.
A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV.
A bola rola às 18h (horário de Brasília) deste sábado.
Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic e Gvardiol; Modric e Kovacic; Marco Pasalic, Martin Baturina e Ivan Perisic; Musa (Budimir).
Asare; Senaya, Adjetey, Opoku e Mensah; Thomas Partey, Sibo, Yirenkyi e Iñaki Williams; Semenyo e Jordan Ayew.