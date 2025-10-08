Cristiano Ronaldo se torna primeiro jogador de futebol bilionário da história; veja fortuna

Cristiano Ronaldo atingiu mais um marco histórico — desta vez, fora de campo. O craque português de 40 anos se tornou o primeiro jogador de futebol bilionário, segundo o Bloomberg Billionaires Index, com patrimônio estimado em US$ 1,4 bilhão (R$ 7,5 bilhões)

A nova façanha é resultado de uma carreira de mais de duas décadas nos maiores clubes da Europa — Manchester United, Real Madrid e Juventus — e de contratos publicitários com marcas como Nike e Armani.

Mas o salto definitivo veio com a renovação de contrato, em junho, com o time Al-Nassr, da Arábia Saudita. O acordo é estimado em mais de US$ 400 milhões e incluiria benefícios como acesso a jato particular e participação acionária no clube, além de salários isentos de impostos.

Com isso, o português passa a integrar o grupo restrito de atletas bilionários, ao lado de nomes como o jogador de basquete Michael Jordan e o tenista Roger Federer.

Com mais de 660 milhões de seguidores no Instagram, Cristiano Ronaldo também é a personalidade mais popular do mundo nas redes sociais — um ativo importante para patrocinadores e para a estratégia da Arábia Saudita de promover o país.

A fortuna de Cristiano Ronaldo

A ascensão financeira de Ronaldo contrasta com sua origem humilde na ilha da Madeira, onde abandonou os estudos aos 14 anos para se dedicar ao futebol.

Descoberto pelo Sporting Clube de Portugal, ele chamou atenção do Manchester United em 2003 e, seis anos depois, protagonizou uma das maiores transferências da época ao assinar com o Real Madrid.

Ao longo da carreira, o português acumulou mais de US$ 550 milhões em salários entre 2002 e 2023. Ele também firmou um contrato de dez anos com a Nike, avaliado em cerca de US$ 18 milhões anuais, além de acordos com marcas como Armani e Castrol, que adicionaram mais de US$ 175 milhões ao seu patrimônio.

Sua transferência para o Al-Nassr, em 2023, rendeu aproximadamente US$ 200 milhões por ano em salários e bônus isentos de impostos, além de benefícios como um bônus de assinatura de US$ 30 milhões e outras vantagens contratuais.

Os investimentos do jogador

Fora dos gramados, Ronaldo investe em hotéis, academias, imóveis e em sua marca CR7, embora esses negócios representem uma parcela menor de sua fortuna.

De acordo com a Bloomberg, Ronaldo conta com a assessoria da LMcapital Wealth Management, sediada em Lisboa, para gerir parte de seus investimentos, com foco em Portugal.

Entre os projetos pessoais estão uma mansão avaliada em €20 milhões, em Quinta da Marinha, uma das áreas mais nobres do país, e participações em clubes e empreendimentos esportivos locais.

O jogador já declarou o desejo de encerrar a carreira no Al-Nassr — e, ao que tudo indica, também deve começar ali sua trajetória como empresário do futebol. Segundo fontes ouvidas pela Bloomberg, parte de seu contrato supostamente inclui uma participação de 15% no clube, consolidando sua posição não apenas como astro, mas como dono.