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Fase de grupos copa 2026

Cristiano Ronaldo joga hoje? Veja a provável escalação de Portugal contra a Espanha

Camisa 7 deve começar entre os titulares no clássico ibérico pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026

Cristiano Ronaldo: jogador é a esperança ofensiva de Portugal na Copa do Mundo (KAMIL KRZACZYNSKI/AFP)

Cristiano Ronaldo: jogador é a esperança ofensiva de Portugal na Copa do Mundo (KAMIL KRZACZYNSKI/AFP)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 6 de julho de 2026 às 12h53.

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Cristiano Ronaldo deve estar em campo nesta segunda-feira, 6, no duelo entre Portugal e Espanha, válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O atacante é esperado entre os titulares da equipe comandada por Roberto Martínez, que busca uma vaga nas quartas de final do torneio.

Apesar de ter alternado peças no setor ofensivo ao longo da competição, o treinador português deve repetir a escalação utilizada na vitória sobre a Croácia, mantendo Cristiano Ronaldo como referência no ataque.

A principal dúvida estava ao lado do camisa 7. Bernardo Silva começou a Copa como titular, mas perdeu espaço para João Félix, que também acabou saindo da equipe. Na última partida, Rafael Leão ganhou a oportunidade, acertou uma bola no travessão e deu a assistência para o gol de Gonçalo Ramos nos acréscimos, o que aumentou suas chances de permanecer entre os 11 iniciais.

Provável escalação de Portugal

Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Bruno Fernandes; Pedro Neto, Rafael Leão e Cristiano Ronaldo.

Espanha deve repetir equipe

Do outro lado, Luis de la Fuente não pretende fazer alterações na equipe que venceu a Áustria na fase anterior. Satisfeito com o desempenho dos atuais campeões da Eurocopa, o treinador aposta na manutenção da base para buscar a classificação.

A expectativa é que a Espanha entre em campo com: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri, Pedri e Dani Olmo; Álex Baena, Lamine Yamal e Mikel Oyarzabal.

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