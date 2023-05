Cristiano Ronaldo afirma que liga saudita "estará entre as cinco principais do mundo"

Nos cinco meses em que atua pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita, Cristiano Ronaldo acredita que a Saudi Premier League, o campeonato nacional, já reflete as melhoras da sua chegada. Em uma entrevista para uma TV local, o português afirmou que "a liga já está muito melhor e vai melhorar mais ainda no próximo ano".

CR7 foi além, fazendo uma previsão sobre o futuro do campeonato, mas ressaltando as dificuldades que não estava acostumado a ter em times europeus, como o Manchester United e o Real Madrid, últimos clubes em que jogou antes de partir para o país do Oriente Médio.

"Passo a passo, acredito que esse campeonato estará entre as cinco principais ligas do mundo, mas eles precisam de tempo, jogadores e infraestrutura. Mas acredito que esse país pode ter um potencial incrível, eles têm ótimas pessoas e o campeonato vai ser incrível, em minha opinião", afirmou.

Novo craque do Al-Nassr

Cristiano Ronaldo assinou um contrato milionário com o Al-Nassr estimado em € 500 milhões (R$ 2,6 bilhões, na cotação atual) com vínculo de dois anos e meio. Ele já entrou em campo em 18 oportunidades, e marcou 14 gols.