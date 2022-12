Cristiano Ronaldo aceita oferta do Al-Nassr e será o jogador mais bem pago do mundo, diz jornal

O atacante Cristiano Ronaldo deve ter nova casa a partir de janeiro. Após a rescisão de contrato com o Manchester United, o português aceitou a oferta de contrato do Al-Nassr, da Arábia Saudita. É o que garante o jornal "Marca", da Espanha.

Ainda segundo o diário, o contrato será de duas temporadas e meia, a partir do início de janeiro. O salário promete abalar as estruturas do futebol: o gajo receberá cerca de 200 milhões de euros (1,1 bilhão de reais) por temporada, vencimento quase três vezes maior que os de Messi e Neymar no PSG.

O montante deve ser atingido com bônus e incentivos publicitários. Vale lembrar que o governo e empresários sauditas vêm mirando os investimentos no futebol — o Newcastle, da Inglaterra, foi uma das aquisições — sob o sonho de um dia sediar uma Copa do Mundo no país.

Cristiano está com Portugal para a disputa da Copa do Mundo do Catar. Na terça-feira, a equipe lusa enfrenta a Suíça, às 16h, pelas oitavas de final.

Aos 37 anos, o atacante vai para o quinto clube da carreira. Revelado pelo Sporting, de Portugal, ele passou por Manchester United (duas vezes), Real Madrid e Juventus.

