Coritiba x São Paulo; veja horário e onde assistir ao vivo

Coritiba e São Paulo se enfrentam neste sábado, 29, às 16h30, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, Paraná. A partida é válida pela terceira rodada do Brasileirão Série A.

Após vitória contra América MG na última rodada, o São Paulo entra em campo, buscando manter o bom momento na competição. Com a recente contratação do técnico Dorival Junior, o Tricolor conseguiu duas vitórias seguidas e agora busca a terceira.

Do outro lado o Coritiba, que ainda não venceu na competição, quer conquistar os primeiros pontos diante do São Paulo. O Coxa vem de três derrotas seguidas, somando Brasileirão e Copa do Brasil.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Coritiba x São Paulo hoje

O jogo deste sábado às 16h30 entre Coritiba e São Paulo terá transmissão exclusiva na TV Globo e Premiere.

Como assistir o jogo Coritiba x São Paulo online?

Você pode assistir no Premiere através da plataforma Amazon Prime Video.

Quais os próximos jogos do Coritiba?

07/05 - Bahia x Coritba - Brasileirão Série A

11/05 - Coritiba x Vasco da Gama - Brasileirão Série A

Quais os próximos jogos do São Paulo?