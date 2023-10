Coritiba x Palmeiras: onde assistir, escalações e horário do jogo pelo Brasileirão

Coritiba e Palmeiras se enfrentam neste domingo, 22, às 18h30, no estádio Couto Pereira, em Curitiba no Paraná. A partida é válida pela 28ª rodada do Brasileirão Série A.

Após perder em casa para o Atlético MG na última rodada, o Palmeiras busca retomar o caminho das vitórias. A equipe caiu pra quinta colocação com derrota e viu o sonho do título ficar mais distante.

Já o Coritiba, vice-lanterna da competição, espera com apoio do seu torcedor um triunfo em casa. A equipe é uma das candidatas a rebaixamento, pois mesmo se vencer, não se livra da zona da degola.

Escalação do Coritiba contra o Palmeiras

Gabriel Vasconcelos; Natanael, Jean Pedroso, Thalisson Gabriel e Victor Luis (Jamerson); Willian Farias, Matheus Bianqui e Sebastian Gómez; Marcelino Moreno, Slimani e Robson

Escalação do Palmeiras contra o Coritiba

Weverton; Mayke, Murilo, Gustavo Gómez (Luan) e Piquerez (Vanderlan); Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Kevin (Artur), Endrick e Rony

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Palmeiras hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste domingo, às 18h30, entre Coritiba x Palmeiras terá transmissão exclusiva na Premiere.

Como assistir online Coritiba x Palmeiras hoje?

Você pode assistir a partida online através do Premiere, através da Amazon Prime Video e Globoplay.

Qual é o próximo jogo do Coritiba ?

26/10 - Santos x Coritiba - Brasileirão Série A

Qual é o próximo jogo do Palmeiras ?