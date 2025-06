Corinthians x Vitória: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

O Corinthians e o Vitória se enfrentam neste domingo, 1º de junho, às 18h30, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). O confronto é válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão ao vivo pela Record (para São Paulo e Bahia), CazéTV (YouTube) e Premiere.

O Timão busca se reabilitar na competição após resultados irregulares nas últimas rodadas e conta com o apoio da torcida para tentar reencontrar o caminho das vitórias. Já o Vitória, atual campeão da Série B, tenta pontuar fora de casa para sair da zona de rebaixamento e se manter vivo na disputa pela permanência na elite.

Onde assistir ao vivo o jogo Corinthians x Vitória hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste domingo, às 18h30, entre Corinthians e Vitória terá transmissão ao vivo na Record (SP e BA), Premiere e CazéTV (YouTube).

Como assistir online o jogo Corinthians x Vitória hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay (para assinantes Premiere) e no YouTube da CazéTV, de forma gratuita.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.