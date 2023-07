Corinthians x Vasco: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão Série A

Corinthians e Vasco se enfrentam neste sábado, 29, às 18h30, no estádio Neo Química Arena, em São Paulo. A partida é válida pela 17ª rodada do Brasileirão Série A.

Após vitória diante do São Paulo pela Copa do Brasil, o Corinthians chega para o confronto embalado pelos bons resultados. A equipe soma seis jogos de invencibilidade e espera, com apoio de seu torcedor, conquistar a sexta vitória consecutiva.

Para o confronto, o técnico Vanderlei Luxemburgo não deve poupar seus titulares. O meia Matías Rojas, que não atuou diante do São Paulo devido a uma entorse, ainda segue como dúvida.

Do outro lado o Vasco, que está na lanterna da competição, precisa vencer para subir na tabela. A equipe possui apenas 9 pontos conquistados, seis pontos do primeiro fora da zona, o Goiás.

O técnico Ramon Díaz deve mudar o escalar três zagueiros. Léo, Miranda e Capasso deverão fazer a linha de zaga.

Provável escalação do Corinthians contra o Vasco

Cássio, Fagner, Bruno Méndez (Caetano), Gil e Matheus Bidu; Fausto Vera, Maycon, Adson e Renato Augusto; Yuri Alberto e Róger Guedes

Provável escalação do Vasco contra o Corinthians

Léo Jardim, Miranda, Capasso, Léo; Puma, Medel, Jair, Praxedes, Lucas Piton; Figueiredo e Sebástian Ferreira.

Onde assistir ao vivo Corinthians x Vasco pelo Brasileirão Série A

O jogo deste sábado, às 18h30, entre Corinthians e Vasco terá transmissão exclusiva no Premiere.

Como assistir o jogo Corinthians x Vasco online?

Você pode assistir a partida online através pelo Premiere, através das plataformas Amazon Prime Video e Globoplay.

Qual é o próximo jogo do Corinthians ?

01/08 - Corinthians x Newell's Old Boys - Copa Sul-Americana

Qual é o próximo jogo do Vasco ?