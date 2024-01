Corinthians x São Paulo: onde assistir, horários e escalações pelo Campeonato Paulista

O Corinthians e São Paulo se enfrentam nesta terça-feira, 30, às 19h30, no Neoquímica Arena, na capital paulista. A partida é válida pelo Campeonato Paulista.

O próximo confronto entre o Timão e o Tricolor paulista marcará o primeiro clássico entre as equipes nesta temporada de 2024. O Corinthians enfrentou desafios difíceis em 2023, experimentando eliminações em todas as competições em que participou.

Em contraste, o São Paulo teve motivos para orgulho na temporada anterior, pois conquistou, pela primeira vez em sua história, a Copa do Brasil. O triunfo ocorreu na final contra o Flamengo, com a equipe também eliminando o Corinthians nas semifinais.

No último encontro entre essas equipes, válido pelo Brasileirão de 2023, o São Paulo saiu vitorioso ao derrotar o Corinthians por 2 a 1, no Morumbi, em setembro do ano passado. A expectativa agora é de um novo confronto acirrado entre esses rivais tradicionais do futebol brasileiro.

Provável escalação do Corinthians

Cássio; Fagner, Félix Torres, Caetano e Hugo; Raniele, Maycon, Matías Rojas e Matheus Araújo; Romero e Yuri Alberto.

Técnico: Mano Menezes.

Provável escalação do São Paulo

​Rafael; Igor Vinícius, Diego Costa, Alan Franco e Welington; Pablo Maia e Alisson; Luciano, Wellington Rato e Lucas; Calleri.

Técnico: Thiago Carpini.

Onde assistir ao vivo o jogo do Corinthians pelo Campeonato Paulista?

O jogo desta terça-feira, às 19h30, entre Corinthians x São Paulo terá transmissão ao vivo no Paulistão Play e CazéTV.

Como assistir online o jogo do São Paulo?

Você pode assistir a partida online pelo Paulistão Play e CazéTV.