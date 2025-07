Corinthians x São Paulo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Neste sábado, 19 de julho, o São Paulo recebe o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. O clássico, que será disputado às 21h no Morumbi, promete muita emoção, especialmente por se tratar de mais uma edição do tradicional Majestoso.

O São Paulo segue em uma situação delicada na competição. O Tricolor empatou por 2 a 2 contra o Red Bull Bragantino fora de casa na última rodada, com dois gols de André Silva, mas continua no 16º lugar, com 13 pontos, apenas uma posição acima da zona de rebaixamento.

O time de Dorival Júnior precisa urgentemente de uma vitória para se afastar da parte inferior da tabela.

Por outro lado, o Corinthians vive uma recuperação e vem de uma vitória importante sobre o Ceará por 1 a 0, em Fortaleza. O resultado levou o Timão à 9ª posição, com 19 pontos. Apesar de uma crise política nos bastidores, a equipe busca manter a boa fase e encostar na parte superior da tabela. O Corinthians ainda tenta quebrar um jejum de vitórias no Morumbi, onde não vence desde janeiro de 2023.

O clássico também promete grande presença de público, com mais de 40 mil ingressos vendidos até a última sexta-feira.

Onde assistir ao vivo o jogo do São Paulo x Corinthians pelo Brasileirão?

A partida será transmitida ao vivo pelo Sportv e Premiere, às 21h deste sábado.

Como assistir online o jogo do São Paulo x Corinthians?

Você pode acompanhar a partida online pelo Globoplay, via transmissão do Sportv e Premiere.

Prováveis escalações de São Paulo x Corinthians

São Paulo: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Bobadilla, Marcos Antônio, Enzo Diaz e Oscar; Luciano e André Silva.

Corinthians: Hugo Souza; Félix Torres, Cacá, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, André Carrillo e Garro; Romero e Memphis Depay.