Corinthians x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo pela Copa do Brasil

Corinthians e São Paulo se enfrentam nesta terça-feira, 25, às 21h30, no Neo Química Arena, em São Paulo A partida é válida pela semifinal da Copa do Brasil.

Hoje é dia de clássico: a semifinal da Copa do Brasil será disputada entre São Paulo e Corinthians. O jogo de ida acontece na casa do Timão, que chega apertado depois de vencer o Atlético-MG, América-MG e Remo nos pênaltis. No último fim de semana, empatou também com o Bahia por 0 a 0, e precisará de muito empenho para abrir vantagem contra o São Paulo.

O Tricolor, por outro lado, vem de duas vitórias contra o Palmeiras, tanto em casa quanto no Allianz-Parque. No último domingo, o clube goleou o Santos por 4 a 1, mas perdeu o último jogo contra o Cuiabá, por 2 a 1. Como decidirá a semifinal em casa, o tricolor paulista tem chances grandes de garantir uma vaga na final da Copa do Brasil.

Vale lembrar que, se vencer o Corinthians na Neo Química Arena, o São Paulo se livra do tabu de nunca ter ganhado do Timão no estádio desde sua inauguração, em 2014.

Provável escalação do Corinthians

Cássio; Bruno Méndez, Gil e Murillo; Fagner, Fausto Vera, Giuliano (Matías Rojas) e Bidu; Renato Augusto; Róger Guedes e Yuri Alberto

Provável escalação do São Paulo

Rafael; Rafinha, Arboleda, Diego Costa (Beraldo) e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Rodrigo Nestor e Wellington Rato; Luciano e Calleri

Onde assistir ao vivo o jogo Corinthians x São Paulo pela Copa do Brasil hoje

O jogo desta terça-feira, às 21h30 entre Corinthians e São Paulo terá transmissão ao vivo no SporTV, Premiere e Prime Video.

Como assistir o jogo do Corinthians x São Paulo online?

A partida será transmitida pelo Premiere, que possui transmissão pelo GloboPlay e Amazon Prime Vídeo.

Quais são os próximos jogos do Corinthians ?

26/09 - Corinthians x Remo - Copa do Brasil

29/09 - Palmeiras x Corinthians - Campeonato Brasileiro

Quais são os próximos jogos do São Paulo?



30/07 - São Paulo x Bahia - Campeonato Brasileiro

03/08 - San Lorenzo x São Paulo - Copa Sul-Americana

LEIA TAMBÉM: