Corinthians x São Bernardo: onde assistir, horários e escalações pelo Campeonato Paulista

O Corinthians e São Bernardo se enfrentam neste sábado, 27, às 20h, no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP). A partida é válida pelo Campeonato Paulista.

O Timão chega à partida após uma derrota por 1 a 0 para o Ituano, fora de casa, colocando a equipe na segunda posição do Grupo C, com três pontos. A posição é compartilhada com o Red Bull Bragantino, mas o Corinthians está atrás devido ao critério de gols marcados. Mirassol, com duas unidades, e Inter de Limeira, sem pontuação, completam o grupo.

Da mesma forma, o São Bernardo ocupa a segunda colocação do Grupo D, conquistando quatro pontos, ficando atrás do São Paulo pelo critério de gols marcados. Botafogo-SP, com três pontos, e Novorizontino, com um ponto, também fazem parte desse grupo.

Para o próximo compromisso, o técnico Mano Menezes enfrenta alguns problemas. O zagueiro Caetano, que sentiu um pequeno desconforto no intervalo da partida contra o Ituano, está em dúvida, assim como Raul Gustavo, que está se recuperando de uma lesão no adutor da coxa.

Além disso, o recém-contratado Gustavo Henrique, que ainda não treinou com os companheiros, provavelmente continuará como desfalque. Outras ausências incluem Matheus Donelli (Seleção pré-olímpica), Guilherme Biro (Seleção pré-olímpica) e Giovane (Seleção pré-olímpica).

Por fim, o Corinthians está em processo de regularização e inscrição do meio-campista Rodrigo Garro, visando permitir sua estreia no novo clube.

Provável escalação do Corinthians

Cássio, Fagner, Félix Torres, Caetano e Hugo, Maycon, Raniele, Matias Rojas e Matheus Araújo; Ángel Romero e Yuri Alberto.

Técnico: Mano Menezes.

Provável escalação do São Bernardo

​Alex Alves; Hélder, Alan Santos e Pedro Carrerete; Vitor Ricardo, Rodrigo Souza, Lucas Lima e Arthur Henrique; Lucas Tocantins, Silvinho e João Carlos.

Técnico: Márcio Nazardi.

Onde assistir ao vivo o jogo do Corinthians pelo Brasileirão?

O jogo deste sábado, às 20h, entre Corinthians x São Bernardo terá transmissão ao vivo na TNT Sports e HBO Max.

Como assistir online o jogo do Corinthians?

Você pode assistir a partida online pela HBO Max.