Corinthians x Santos: onde assistir ao vivo e horário do primeiro clássico de Neymar

O Corinthians e Santos se enfrentam nesta quarta-feira, 12, às 21h35, na Neo Química Arena, em São Paulo. A partida é válida pelo Campeonato Paulista

O clássico alvinegro coloca frente a frente duas equipes em busca da afirmação no estadual. O Corinthians joga em casa e quer a vitória para embalar na competição, enquanto o Santos tenta superar o rival e conquistar pontos importantes para a sequência do Paulistão.

O fator 'Neymar'

O jogo também será o primeiro clássico de Neymar desde seu retorno ao Santos. Curiosamente, o adversário será justamente aquele que mais o incomodou em sua primeira passagem pelo clube.

Durante esse período, o atacante enfrentou o Corinthians 19 vezes, conquistando seis vitórias, cinco empates e sofrendo oito derrotas, o que resulta em um aproveitamento de 40%. Para comparação, contra outros rivais paulistas, ele teve um desempenho de 41% diante do Palmeiras e 66% contra o São Paulo.

Além disso, Neymar e Corinthians duelaram em quatro ocasiões decisivas, e o time da capital saiu vitorioso em três delas. O Timão eliminou o Santos na semifinal da Libertadores de 2012 e levou a melhor nas finais do Paulistão em 2009 e 2013. Já o Peixe triunfou na decisão do estadual de 2011.

Entre 2009 e 2013, Neymar balançou as redes três vezes e deu quatro assistências contra o Corinthians. Dos 19 confrontos, foi titular em 17.

Chegada à casa do Timão

O que joga a favor de Neymar é seu histórico positivo na Neo Química Arena. Até o momento, o atacante nunca saiu derrotado do estádio.

Foram cinco partidas disputadas no local, com aproveitamento de 100%, além de quatro gols e quatro assistências. No entanto, todas essas atuações ocorreram vestindo a camisa da Seleção Brasileira.

Dessa forma, este será seu primeiro clássico paulista em Itaquera. O estádio corintiano foi inaugurado em maio de 2014, um ano após a transferência de Neymar para o Barcelona.

Prováveis escalações para Corinthians x Santos

Santos: Gabriel Brazão; Zé Ivaldo, João Basso e Luan Peres; Léo Godoy, Tomás Rincón, Diego Pituca e Thaciano, Neymar, Tiquinho Soares e Guilherme. Técnico: Pedro Caixinha

Gabriel Brazão; Zé Ivaldo, João Basso e Luan Peres; Léo Godoy, Tomás Rincón, Diego Pituca e Thaciano, Neymar, Tiquinho Soares e Guilherme. Pedro Caixinha Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, João Pedro Tchoca e Hugo; Raniele, José Martínez, André Carrillo e Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz

