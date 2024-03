Corinthians x Santo André: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Paulista

O Corinthians e Santo André se enfrentam neste sábado, 2, às 16h, no Neo Química Arena, em São Paulo. A partida é válida pela 11º rodada do Campeonato Paulista e terá transmissão do CazéTV e Paulistão Play.

O Timão encontra-se na última posição do Grupo C do Paulistão 2024, somando apenas 10 pontos até o momento. Enquanto isso, o Inter de Limeira está na zona de classificação para a próxima fase, com 14 pontos conquistados.

Com apenas duas rodadas restantes na primeira fase do Campeonato Paulista, o Corinthians necessita de vitórias em seus próximos compromissos e ainda depende que a Inter de Limeira não some mais do que um ponto nos próximos dois jogos.

Já o Santo André, encontra-se numa situação delicada, com chances tanto de avançar à próxima fase quanto de lutar contra o rebaixamento para a Série A2 do Paulistão. O time do ABC está na última posição do Grupo A com cinco pontos, porém ainda tem a possibilidade de alcançar a Portuguesa, que está na segunda colocação com sete pontos.

É importante ressaltar que, segundo o regulamento do Campeonato Paulista, as duas equipes com pior desempenho na classificação geral após 12 rodadas serão automaticamente rebaixadas para a segunda divisão do futebol paulista em 2025. Atualmente, o Santo André estaria na zona de rebaixamento devido ao seu desempenho mais fraco.

Onde assistir ao vivo o jogo do Corinthians x Santo André hoje pelo Campeonato Paulista?

O jogo deste sábado, às 16h , entre Corinthians x Santo André terá transmissão ao vivo na CazéTV (Youtube) e Paulistão Play.

Como assistir online o jogo do Corinthians x Santo André hoje?

Você pode assistir a partida online pelo CazéTV (Youtube) e Paulistão Play.

Provável escalação do Corinthians

Cássio; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Maycon e Rodrigo Garro; Pedro Henrique, Wesley e Romero.

Técnico: António Oliveira

Provável escalação da Santo André

Luiz Daniel, David, Afonso, Walce e Igor Fernandes; Marciel, Robinho, Dudu Vieira e Bruno Michel; Léo Passos e Lohan.