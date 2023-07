Corinthians x Red Bull Bragantino hoje; veja horário e onde assistir ao vivo

Corinthians e Bragantino se enfrentam neste domingo, 02, às 11h, no Neo Química Arena, em São Paulo. A partida é válida pela 13ª rodada do Brasileirão.

A partida entre os dois times pode resultar em uma possível colocação do Bragantino no G4. O time da Red Bull está na 7ª colocação com apenas dois pontos de diferença para o 4ª colocado.

Já o Corinthians está na 15ª colocação com apenas 12 pontos, apenas 1 ponto separa o time paulista da zona de rebaixamento.

O Corinthians entra em campo com 11 jogadores titulares que foram poupados no último jogo e puderam treinar a semana toda. Os desfalques são Fábio Santos, por suspensão, e Renato Augusto por lesão.

Já o time do Bragantino, que vem fazendo uma ótima campanha neste Brasileirão, deve contar apenas com o desfalque do atacante Vitinho para cumprir a suspensão de três cartões amarelos.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Corinthians x Red Bull Bragantino hoje?

O jogo deste domingo às 11h entre Corinthians e Bragantino terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como assistir o jogo do Corinthians x Red Bull Bragantino online?

A partida será transmitida pelo Premiere, que possui transmissão pela Amazon Prime Vídeo

Quais são os próximos jogos do Corinthians ?

05/07 - América MG x Corinthians - Quartas de final (jogo 1) Copa do Brasil

09/07- Atlético MG x Corinthians - Brasileirão série A

Quais são os próximos jogos do Red Bull Bragantino?