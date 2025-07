Corinthians x RB Bragantino: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

O Corinthians e o RB Bragantino se enfrentam neste domingo, 14, às 19h, na Neo Química Arena, em São Paulo. A partida é válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão ao vivo na Record, CazéTV (YouTube) e Premiere.

O Timão ocupa atualmente a 10ª posição na tabela, com 16 pontos, e tenta se aproximar do G6 apostando na força da Fiel dentro de casa. Apesar disso, o ambiente nos bastidores do clube é conturbado, com problemas administrativos e recentes atrasos salariais. Para piorar, o atacante Memphis Depay não apareceu em um treino durante a semana, sem justificativa oficial.

Já o RB Bragantino vive um momento positivo e aparece em 3º lugar, com 23 pontos. Caso vença e conte com uma combinação de resultados, o Massa Bruta pode até assumir a liderança do campeonato.

Confira as prováveis escalações:

Corinthians: Hugo Souza, Matheuzinho, Cacá, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Maycon, José Martínez, André Carrillo e Rodrigo Garro; Romero e Memphis Depay. Técnico: Dorival Júnior.

RB Bragantino: Cleiton; Agustín Sant'Anna, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Vinicinho e Eduardo Sasha. Técnico: Fernando Seabra.

Onde assistir ao vivo o jogo do Corinthians x RB Bragantino hoje pelo Brasileirão?

Como assistir online o jogo do Corinthians x RB Bragantino hoje?

Você pode assistir à partida online pela CazéTV (YouTube) e pelo Globoplay (assinantes do Premiere).