Esporte

Corinthians x RB Bragantino: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

A partida entre RB Bragantino e Corinthians é válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 13h56.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

O jogo entre Corinthians e RB Bragantino acontece nesta quarta-feira, 5 de novembro, às 19h (horário de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). A partida é válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. A transmissão ao vivo será feita pelo canal Premiere.

O RB Bragantino entra em campo com o retorno do meia Jhon Jhon, que cumpriu suspensão na última rodada. No entanto, o técnico Vagner Mancini não poderá contar com Matheus Fernandes, que está suspenso. Do lado do Corinthians, Dorival Jr. terá novamente à disposição Raniele, Breno Bidon e José Martínez, que estavam fora pelo mesmo motivo na rodada anterior.

O Timão, ainda tentando se afastar da zona de rebaixamento, busca uma vitória fora de casa contra o Massa Bruta, que sonha com uma vaga na próxima Libertadores.

Onde assistir ao vivo o jogo RB Bragantino x Corinthians hoje?

A partida entre RB Bragantino e Corinthians, nesta quarta-feira, 5 de novembro, às 19h, terá transmissão ao vivo pelo Premiere.

Prováveis escalações de RB Bragantino x Corinthians

RB Bragantino: Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Alix Vinicius e Juninho Capixaba; Fabinho, Gabriel e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Laquintana e Eduardo Sasha.
Técnico: Vagner Mancini.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Tchoca, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Carrillo, Maycon, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.
Técnico: Dorival Jr.

  • O São Paulo Futebol Clube é o time que mais acumula pontos no ranking histórico do Brasileirão, com 2342 pontos.

    1/12 O São Paulo Futebol Clube é o time que mais acumula pontos no ranking histórico do Brasileirão, com 2342 pontos. (SãoPaulo_CopaLibertadores1)

  • O Internacional aparece em 2º lugar, com 2282 pontos

    2/12 O Internacional aparece em 2º lugar, com 2282 pontos (internacionallibertadores)

  • O Palmeiras chega em 3º lugar, com 2263 pontos

    3/12 O Palmeiras chega em 3º lugar, com 2263 pontos (palmeiras3)

  • O Santos vem em 4º lugar, com 2250 pontos

    4/12 O Santos vem em 4º lugar, com 2250 pontos (Santos FC)

  • O Atlético Mineiro vem em 5º lugar, com 2241 pontos

    5/12 O Atlético Mineiro vem em 5º lugar, com 2241 pontos (Time do Atlético Mineiro)

  • O Flamengo é o 6º colocado, com 2241 pontos.

    6/12 O Flamengo é o 6º colocado, com 2241 pontos. (Flamengo)

  • 7/12 (4º Corinthians: US$ 49,07)

  • O Grêmio ocupa o 8º lugar, com 2196 pontos

    8/12 O Grêmio ocupa o 8º lugar, com 2196 pontos (Grêmio)

  • Cruzeiro

    9/12 Cruzeiro (Cruzeiro)

  • Atlético-MG e Cruzeiro

    10/12 Atlético-MG e Cruzeiro (Atlético-MG e Cruzeiro)

  • O Cruzeiro chega na 9ª posição, com 2133 pontos.

    11/12 O Cruzeiro chega na 9ª posição, com 2133 pontos. (FBL-BRA-CRUZEIRO-PALMEIRAS)

  • Por fim, o Fluminense fecha a lista, com 2012 pontos, em 10º lugar.

    12/12 Por fim, o Fluminense fecha a lista, com 2012 pontos, em 10º lugar. (Fluminense)

Acompanhe tudo sobre:FutebolAgenda de jogosCorinthiansBrasileirão

Mais de Esporte

Manchester City x Borussia Dortmund: onde assistir, horário e escalações pela Champions League

Jogos de hoje, 5 de novembro, quarta-feira: onde assistir ao vivo e horários

Club Brugge x Barcelona: onde assistir, horário e escalações do jogo pela UEFA Champions League

Seis rodas na F1? Relembre as máquinas mais bizarras do grid

Mais na Exame

Mercados

Do YouTube à bolsa: dona do ‘Baby Shark’ estreia valendo R$ 2 bilhões

Apresentado por INFOBIP

Conheça a empresa que fez o WhatsApp virar o principal canal de atendimento no país

ESG

Novo fundo de 80 milhões de euros poderá dobrar frota de ônibus elétricos do Brasil

Economia

Mercado de trabalho dos EUA mostra leve recuperação em outubro