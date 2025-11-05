Corinthians x RB Bragantino: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Repórter
Publicado em 5 de novembro de 2025 às 13h56.
O jogo entre Corinthians e RB Bragantino acontece nesta quarta-feira, 5 de novembro, às 19h (horário de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). A partida é válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. A transmissão ao vivo será feita pelo canal Premiere.
O RB Bragantino entra em campo com o retorno do meia Jhon Jhon, que cumpriu suspensão na última rodada. No entanto, o técnico Vagner Mancini não poderá contar com Matheus Fernandes, que está suspenso. Do lado do Corinthians, Dorival Jr. terá novamente à disposição Raniele, Breno Bidon e José Martínez, que estavam fora pelo mesmo motivo na rodada anterior.
O Timão, ainda tentando se afastar da zona de rebaixamento, busca uma vitória fora de casa contra o Massa Bruta, que sonha com uma vaga na próxima Libertadores.
A partida entre RB Bragantino e Corinthians, nesta quarta-feira, 5 de novembro, às 19h, terá transmissão ao vivo pelo Premiere.
RB Bragantino: Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Alix Vinicius e Juninho Capixaba; Fabinho, Gabriel e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Laquintana e Eduardo Sasha.
Técnico: Vagner Mancini.
Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Tchoca, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Carrillo, Maycon, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.
Técnico: Dorival Jr.