Corinthians x Portuguesa: que horas e onde assistir ao jogo do Paulistão

Corinthians x Portuguesa: clássico estadual decide futuro das equipes na reta final do campeonato (Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 06h15.
Portuguesa e Corinthians se enfrentam neste domingo, 22, no estádio do Canindé, em São Paulo, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O confronto é eliminatório e vale vaga na semifinal do Paulistão 2026.
A Portuguesa chega às quartas com 63% de aproveitamento. Em oito jogos, soma cinco vitórias e três derrotas. O ataque marcou 11 gols (média de 1,4 por partida), enquanto a defesa sofreu sete gols (0,9 por jogo). O time de Fábio Matias aposta no mando de campo para tentar surpreender o rival.
O Corinthians, comandado por Dorival Júnior, encerrou a primeira fase na quinta colocação, com 14 pontos em oito partidas (quatro vitórias, dois empates e duas derrotas). O time marcou 10 gols e sofreu seis, mantendo média defensiva inferior a um gol por jogo.
O jogo entre Corinthians e Portuguesa começa às 20h30 (horário de Brasília).
A partida terá transmissão ao vivo na Record, na CazéTV e na HBO Max.
O Corinthians conta com uma grande baixa no time: Yuri Alberto, que está se recuperando de uma lesão. Já o time rival não possui faltas confirmadas.