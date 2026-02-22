Esporte

Corinthians x Portuguesa: que horas e onde assistir ao jogo do Paulistão

Partida define classificado à semifinal e coloca campanhas sólidas frente a frente

Corinthians x Portuguesa: clássico estadual decide futuro das equipes na reta final do campeonato (Getty Images)

22 de fevereiro de 2026

Portuguesa e Corinthians se enfrentam neste domingo, 22, no estádio do Canindé, em São Paulo, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O confronto é eliminatório e vale vaga na semifinal do Paulistão 2026.

A Portuguesa chega às quartas com 63% de aproveitamento. Em oito jogos, soma cinco vitórias e três derrotas. O ataque marcou 11 gols (média de 1,4 por partida), enquanto a defesa sofreu sete gols (0,9 por jogo). O time de Fábio Matias aposta no mando de campo para tentar surpreender o rival.

O Corinthians, comandado por Dorival Júnior, encerrou a primeira fase na quinta colocação, com 14 pontos em oito partidas (quatro vitórias, dois empates e duas derrotas). O time marcou 10 gols e sofreu seis, mantendo média defensiva inferior a um gol por jogo.

Que horas é o jogo Corinthians x Portuguesa?

O jogo entre Corinthians e Portuguesa começa às 20h30 (horário de Brasília).

Onde assistir ao jogo?

A partida terá transmissão ao vivo na Record, na CazéTV e na HBO Max.

Quais são as possíveis escalações dos times?

O Corinthians conta com uma grande baixa no time: Yuri Alberto, que está se recuperando de uma lesão. Já o time rival não possui faltas confirmadas.

  • Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Raniele, Matheus Pereira, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Vitinho.
  • Portuguesa: Bruno Bertinato; João Vitor, Eduardo Biazus, Gustavo Henrique e Caio Roque; Mateus Cecchini, Guilherme Portuga e Gabriel Pires; Ewerthon, Maceió e Renê.
