Corinthians x Portuguesa: que horas e onde assistir ao jogo do Paulistão

Portuguesa e Corinthians se enfrentam neste domingo, 22, no estádio do Canindé, em São Paulo, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O confronto é eliminatório e vale vaga na semifinal do Paulistão 2026.

A Portuguesa chega às quartas com 63% de aproveitamento. Em oito jogos, soma cinco vitórias e três derrotas. O ataque marcou 11 gols (média de 1,4 por partida), enquanto a defesa sofreu sete gols (0,9 por jogo). O time de Fábio Matias aposta no mando de campo para tentar surpreender o rival.

O Corinthians, comandado por Dorival Júnior, encerrou a primeira fase na quinta colocação, com 14 pontos em oito partidas (quatro vitórias, dois empates e duas derrotas). O time marcou 10 gols e sofreu seis, mantendo média defensiva inferior a um gol por jogo.

Que horas é o jogo Corinthians x Portuguesa?

O jogo entre Corinthians e Portuguesa começa às 20h30 (horário de Brasília).

Onde assistir ao jogo?

A partida terá transmissão ao vivo na Record, na CazéTV e na HBO Max.

Quais são as possíveis escalações dos times?

O Corinthians conta com uma grande baixa no time: Yuri Alberto, que está se recuperando de uma lesão. Já o time rival não possui faltas confirmadas.