Corinthians x Portuguesa: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Paulistão

O Portuguesa e Corinthians se enfrentam neste sábado, 15, às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio do Pacaembu, em São Paulo. A partida é válida pelo Campeonato Paulista e terá transmissão no UOL Play, Nosso Futebol e Zapping TV.

O Timão busca se recuperar na competição e somar pontos importantes para seguir na briga por uma vaga na fase de mata-mata. Já a Lusa, jogando em casa, tenta surpreender e conquistar um bom resultado diante da sua torcida.

Onde assistir ao vivo o jogo Portuguesa x Corinthians hoje pelo Paulistão?

O jogo deste sábado, às 18h30, entre Portuguesa e Corinthians terá transmissão ao vivo no UOL Play, Nosso Futebol e Zapping TV.

Como assistir online o jogo Portuguesa x Corinthians hoje?

Você pode assistir à partida online pelo UOL Play.

Onde assistir ao vivo o jogo do Corinthians hoje pelo Paulistão?

O jogo deste sábado, às 18h30, entre Portuguesa e Corinthians terá transmissão ao vivo no UOL Play, Nosso Futebol e Zapping TV.

Como assistir online o jogo do Corinthians hoje?

Você pode assistir à partida online pelo UOL Play.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.